https://crimea.ria.ru/20240425/planov-po-zakruchivaniyu-gaek-v-rossii-net--matvienko-1136833153.html

Планов по "закручиванию гаек" в России нет – Матвиенко

Планов по "закручиванию гаек" в России нет – Матвиенко - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Планов по "закручиванию гаек" в России нет – Матвиенко

Планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе" у руководства России нет, страна настроена на развитие, возврат к тоталитарному государству невозможен,... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T07:15

2024-04-25T07:15

2024-04-25T07:24

валентина матвиенко

совет федерации

новости

россия

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136833353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881600bd2c99384d83e647450c3b8752.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе" у руководства России нет, страна настроена на развитие, возврат к тоталитарному государству невозможен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.Спикер верхней палаты назвала разговоры о "закручивании гаек" досужими домыслами и добавила, что эти темы подчас вбрасываются специально. В то же время Матвиенко напомнила, что вопросы обеспечения безопасности граждан – это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в нынешних условиях", и надо сделать для этого все необходимое, в том числе и на законодательном уровне.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России.По словам российского лидера, терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, за совершаемыми в разных регионах мира терактами стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран.Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИДЛавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации, новости, россия, мнения