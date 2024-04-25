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Планов по "закручиванию гаек" в России нет – Матвиенко
Планов по "закручиванию гаек" в России нет – Матвиенко - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Планов по "закручиванию гаек" в России нет – Матвиенко
Планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе" у руководства России нет, страна настроена на развитие, возврат к тоталитарному государству невозможен,... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T07:15
2024-04-25T07:15
2024-04-25T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе" у руководства России нет, страна настроена на развитие, возврат к тоталитарному государству невозможен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.Спикер верхней палаты назвала разговоры о "закручивании гаек" досужими домыслами и добавила, что эти темы подчас вбрасываются специально. В то же время Матвиенко напомнила, что вопросы обеспечения безопасности граждан – это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в нынешних условиях", и надо сделать для этого все необходимое, в том числе и на законодательном уровне.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России.По словам российского лидера, терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, за совершаемыми в разных регионах мира терактами стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран.Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИДЛавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"
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валентина матвиенко, совет федерации, новости, россия, мнения
Планов по "закручиванию гаек" в России нет – Матвиенко
В России не будут возвращаться к тоталитарному государству – Матвиенко
07:15 25.04.2024 (обновлено: 07:24 25.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе" у руководства России нет, страна настроена на развитие, возврат к тоталитарному государству невозможен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
"Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие", – сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, как она относится к звучащим после теракта в "Крокусе" эмоциональным пожеланиям ужесточить законодательство России в самых разных сферах.
Спикер верхней палаты назвала разговоры о "закручивании гаек" досужими домыслами и добавила, что эти темы подчас вбрасываются специально. В то же время Матвиенко напомнила, что вопросы обеспечения безопасности граждан – это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в нынешних условиях", и надо сделать для этого все необходимое, в том числе и на законодательном уровне.
"Но никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет", – заключила Матвиенко.
Накануне
президент РФ Владимир Путин заявил, что целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России.
По словам российского лидера, терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, за совершаемыми в разных регионах мира терактами стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Также он отметил
, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
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