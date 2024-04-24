https://crimea.ria.ru/20240424/tri-pozharnykh-poezda-tushat-obekty-tek-v-smolenskoy-oblasti-1136804140.html

Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области

Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области

В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса после атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет,... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T13:08

2024-04-24T13:08

2024-04-24T13:08

смоленская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

василий анохин

безопасность

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса после атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.По его словам, задействованных сил и средств достаточно. Жертв и пострадавших на местах происшествий нет. На данный момент огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет.Рано утром в среду Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников. В результате падения обломков возникли пожары на объектах ТЭК.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре региона России ночью были атакованы украинскими беспилотникамиВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненыхВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенок

смоленская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво, василий анохин, безопасность, пожар