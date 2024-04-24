Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области
Возгорания на объектах ТЭК в Смоленской области тушат три пожарных поезда
© Telegram губернатора Смоленской области Василия Анохина В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса
© Telegram губернатора Смоленской области Василия Анохина
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса после атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Продолжается активная ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. На местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также три пожарных поезда", - написал Анохин в своем ТГ-канале.
По его словам, задействованных сил и средств достаточно. Жертв и пострадавших на местах происшествий нет. На данный момент огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет.
© Telegram губернатора Смоленской области Василия Анохина В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса
© Telegram губернатора Смоленской области Василия Анохина
В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса
Рано утром в среду Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников. В результате падения обломков возникли пожары на объектах ТЭК.
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