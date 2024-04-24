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Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области
Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области
В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса после атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет,... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T13:08
2024-04-24T13:08
смоленская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
василий анохин
безопасность
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса после атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.По его словам, задействованных сил и средств достаточно. Жертв и пострадавших на местах происшествий нет. На данный момент огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет.Рано утром в среду Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников. В результате падения обломков возникли пожары на объектах ТЭК.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре региона России ночью были атакованы украинскими беспилотникамиВСУ ударили по мирным на Херсонщине – двое убитых и трое раненыхВСУ сбросили боеприпасы на село в Запорожской области – ранен ребенок
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смоленская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво, василий анохин, безопасность, пожар
Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области

Возгорания на объектах ТЭК в Смоленской области тушат три пожарных поезда

13:08 24.04.2024
 
© Telegram губернатора Смоленской области Василия Анохина В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса
В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса
© Telegram губернатора Смоленской области Василия Анохина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса после атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Продолжается активная ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. На местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также три пожарных поезда", - написал Анохин в своем ТГ-канале.

По его словам, задействованных сил и средств достаточно. Жертв и пострадавших на местах происшествий нет. На данный момент огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет.
© Telegram губернатора Смоленской области Василия Анохина В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса
В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса
© Telegram губернатора Смоленской области Василия Анохина
В Смоленской области продолжается ликвидация пожаров на объектах топливно-энергетического комплекса
Рано утром в среду Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников. В результате падения обломков возникли пожары на объектах ТЭК.
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Смоленская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОВасилий АнохинБезопасностьПожар
 
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