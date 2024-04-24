https://crimea.ria.ru/20240424/chetyre-regiona-rossii-nochyu-byli-atakovany-ukrainskimi-bespilotnikami-1136797265.html

Четыре региона России ночью были атакованы украинскими беспилотниками

Четыре региона России ночью были атакованы украинскими беспилотниками - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Четыре региона России ночью были атакованы украинскими беспилотниками

За прошедшую ночь силы ПВО РФ ликвидировали восемь беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T07:52

2024-04-24T07:52

2024-04-24T07:53

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

курская область

белгородская область

воронежская область

смоленская область

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь силы ПВО РФ ликвидировали восемь беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что три дона были ликвидированы над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области.После отражения воздушной атаки в Смоленской области в ночь на среду из-за падения обломков возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса региона. В Липецке беспилотник упал в промышленной зоне – объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было.Читайте также на РИА Новости Крым:50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФВ детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВДТри человека ранены при детонации дрона-камикадзе в Шебекино

курская область

белгородская область

воронежская область

смоленская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, курская область, белгородская область, воронежская область, смоленская область, пво