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Четыре региона России ночью были атакованы украинскими беспилотниками
Четыре региона России ночью были атакованы украинскими беспилотниками - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Четыре региона России ночью были атакованы украинскими беспилотниками
За прошедшую ночь силы ПВО РФ ликвидировали восемь беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T07:52
2024-04-24T07:52
2024-04-24T07:53
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
курская область
белгородская область
воронежская область
смоленская область
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь силы ПВО РФ ликвидировали восемь беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что три дона были ликвидированы над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области.После отражения воздушной атаки в Смоленской области в ночь на среду из-за падения обломков возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса региона. В Липецке беспилотник упал в промышленной зоне – объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было.Читайте также на РИА Новости Крым:50 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФВ детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВДТри человека ранены при детонации дрона-камикадзе в Шебекино
курская область
белгородская область
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, курская область, белгородская область, воронежская область, смоленская область, пво
Четыре региона России ночью были атакованы украинскими беспилотниками
Атака беспилотников ВСУ по четырем регионам России отражена в ночь на среду
07:52 24.04.2024 (обновлено: 07:53 24.04.2024)