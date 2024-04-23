https://crimea.ria.ru/20240423/bolee-15-trln-rubley-napravyat-na-stroitelstvo-dorog-do-2028-goda-1136777450.html
Более 15 трлн рублей направят на строительство дорог до 2028 года
Более 15 трлн рублей направят на строительство дорог до 2028 года - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Более 15 трлн рублей направят на строительство дорог до 2028 года
До 2028 года на дорожное строительство в России будет направлено более 15 триллионов рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T12:42
2024-04-23T12:42
2024-04-23T12:42
марат хуснуллин
строительство
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. До 2028 года на дорожное строительство в России будет направлено более 15 триллионов рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарного заседания Национального форума инфраструктурных компаний "Инфраструктурное строительство: основные приоритеты".Вице-премьер отметил, что в 2022 году впервые был утвержден, а в 2023 году – актуализирован пятилетний план дорожного строительства.Вице-премьер отметил, что основными вопросами являются привлечение внебюджетного финансирования и повышение производительности труда."Строить только за бюджет мы дороги не сможем", - подчеркнул он.Только в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" с начала 2020 года было уложено 668 миллионов квадратных метров асфальта, из них 188 миллионов квадратных метров в 2023 году.Кроме того, в 2022 году показатель приведения дорог в нормативное состояние составил 50%, в 2023 году - 53,4%. И 82% дорог приведено в нормативное состояние в городских агломерациях.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал изменение геополитической обстановки одним из драйверов строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.За последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России, в том числе в дороги Крыма и транспортные подходы к полуострову, вложено около 1 трлн рублей. В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют еще 780 километров федеральных и региональных автодорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег вложили в экономику Крыма за 10 летВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинВ Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках
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марат хуснуллин, строительство, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, экономика, россия
Более 15 трлн рублей направят на строительство дорог до 2028 года
Хуснуллин: на строительство дорог в России направят 15,7 трлн рублей до 2028 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. До 2028 года на дорожное строительство в России будет направлено более 15 триллионов рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарного заседания Национального форума инфраструктурных компаний "Инфраструктурное строительство: основные приоритеты".
Вице-премьер отметил, что в 2022 году впервые был утвержден, а в 2023 году – актуализирован пятилетний план дорожного строительства.
"До 2028 года совокупный объем финансирования составляет 15,7 триллионов рублей, из которых 5,9 триллионов рублей – средства федерального бюджета, 1,8 триллиона рублей - внебюджетные средства и 8 триллионов – региональный дорожный фонд", – уточнил Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что основными вопросами являются привлечение внебюджетного финансирования и повышение производительности труда.
"Строить только за бюджет мы дороги не сможем", - подчеркнул он.
Только в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" с начала 2020 года было уложено 668 миллионов квадратных метров асфальта, из них 188 миллионов квадратных метров в 2023 году.
Кроме того, в 2022 году показатель приведения дорог в нормативное состояние составил 50%, в 2023 году - 53,4%. И 82% дорог приведено в нормативное состояние в городских агломерациях.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал
изменение геополитической обстановки одним из драйверов строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.
За последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России, в том числе в дороги Крыма и транспортные подходы к полуострову, вложено около 1 трлн рублей
. В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют
еще 780 километров федеральных и региональных автодорог.
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