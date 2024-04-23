https://crimea.ria.ru/20240423/bolee-15-trln-rubley-napravyat-na-stroitelstvo-dorog-do-2028-goda-1136777450.html

Более 15 трлн рублей направят на строительство дорог до 2028 года

Более 15 трлн рублей направят на строительство дорог до 2028 года - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Более 15 трлн рублей направят на строительство дорог до 2028 года

До 2028 года на дорожное строительство в России будет направлено более 15 триллионов рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T12:42

2024-04-23T12:42

2024-04-23T12:42

марат хуснуллин

строительство

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

экономика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. До 2028 года на дорожное строительство в России будет направлено более 15 триллионов рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарного заседания Национального форума инфраструктурных компаний "Инфраструктурное строительство: основные приоритеты".Вице-премьер отметил, что в 2022 году впервые был утвержден, а в 2023 году – актуализирован пятилетний план дорожного строительства.Вице-премьер отметил, что основными вопросами являются привлечение внебюджетного финансирования и повышение производительности труда."Строить только за бюджет мы дороги не сможем", - подчеркнул он.Только в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" с начала 2020 года было уложено 668 миллионов квадратных метров асфальта, из них 188 миллионов квадратных метров в 2023 году.Кроме того, в 2022 году показатель приведения дорог в нормативное состояние составил 50%, в 2023 году - 53,4%. И 82% дорог приведено в нормативное состояние в городских агломерациях.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал изменение геополитической обстановки одним из драйверов строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.За последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России, в том числе в дороги Крыма и транспортные подходы к полуострову, вложено около 1 трлн рублей. В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют еще 780 километров федеральных и региональных автодорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег вложили в экономику Крыма за 10 летВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинВ Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и Саках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, строительство, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, экономика, россия