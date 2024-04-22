https://crimea.ria.ru/20240422/upala-i-ne-smogla-vstat-v-sevastopole-vsem-mirom-spasli-pensionerku-1136751929.html

Упала и не смогла встать: в Севастополе "всем миром" спасли пенсионерку

Упала и не смогла встать: в Севастополе "всем миром" спасли пенсионерку - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Упала и не смогла встать: в Севастополе "всем миром" спасли пенсионерку

Спасатели МЧС России по городу Севастополю спасли жизнь пожилой женщины, которая упала в своей квартире и не могла самостоятельно подняться. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T15:32

2024-04-22T15:32

2024-04-22T15:43

севастополь

гу мчс россии по севастополю

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России по городу Севастополю спасли жизнь пожилой женщины, которая упала в своей квартире и не могла самостоятельно подняться. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На место происшествия спасателей вызвали неравнодушные соседи, которые услышали крики о помощи. Сотрудники по трехколенной лестнице проникли на балкон третьего этажа, оказали доврачебную помощь и транспортировали пострадавшую к машине скорой медицинской помощи.Ранее сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказали помощь туристке, которая получила травму во время прогулки по тропе Голицына в Новом Свете. Женщине оказали первую помощь, наложили шину на поврежденную ногу и транспортировали пострадавшую до автомобиля скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Воронеже: трое погибшихСистема оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствованаЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных

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