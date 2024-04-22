Упала и не смогла встать: в Севастополе "всем миром" спасли пенсионерку
В Севастополе сотрудники МЧС спасли пенсионерку из квартиры на на третьем этаже
15:32 22.04.2024 (обновлено: 15:43 22.04.2024)
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе сотрудники МЧС спасли пенсионерку из квартиры на на третьем этаже
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России по городу Севастополю спасли жизнь пожилой женщины, которая упала в своей квартире и не могла самостоятельно подняться. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Спасатели МЧС России по городу Севастополю пришли на помощь пожилой женщине. У себя дома по улице Коммунистическая она упала и не могла подняться, получив травмы ноги и плеча. Соседи услышали крики и вызвали МЧС", – сказано в сообщении.
На место происшествия спасателей вызвали неравнодушные соседи, которые услышали крики о помощи. Сотрудники по трехколенной лестнице проникли на балкон третьего этажа, оказали доврачебную помощь и транспортировали пострадавшую к машине скорой медицинской помощи.
"А еще обнаружили: на плите готовилась еда, огонь погас, из конфорки шел газ. Сотрудники МЧС перекрыли вентиль, предотвратив еще одну возможную беду", – добавляют в пресс-службе МЧС.
Ранее сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказали помощь туристке, которая получила травму во время прогулки по тропе Голицына в Новом Свете. Женщине оказали первую помощь, наложили шину на поврежденную ногу и транспортировали пострадавшую до автомобиля скорой помощи.
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