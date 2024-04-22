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Упала и не смогла встать: в Севастополе "всем миром" спасли пенсионерку - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Упала и не смогла встать: в Севастополе "всем миром" спасли пенсионерку
Упала и не смогла встать: в Севастополе "всем миром" спасли пенсионерку - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Упала и не смогла встать: в Севастополе "всем миром" спасли пенсионерку
Спасатели МЧС России по городу Севастополю спасли жизнь пожилой женщины, которая упала в своей квартире и не могла самостоятельно подняться. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России по городу Севастополю спасли жизнь пожилой женщины, которая упала в своей квартире и не могла самостоятельно подняться. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На место происшествия спасателей вызвали неравнодушные соседи, которые услышали крики о помощи. Сотрудники по трехколенной лестнице проникли на балкон третьего этажа, оказали доврачебную помощь и транспортировали пострадавшую к машине скорой медицинской помощи.Ранее сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказали помощь туристке, которая получила травму во время прогулки по тропе Голицына в Новом Свете. Женщине оказали первую помощь, наложили шину на поврежденную ногу и транспортировали пострадавшую до автомобиля скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Воронеже: трое погибшихСистема оказания экстренной медпомощи в России будет усовершенствованаЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных
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Упала и не смогла встать: в Севастополе "всем миром" спасли пенсионерку

В Севастополе сотрудники МЧС спасли пенсионерку из квартиры на на третьем этаже

15:32 22.04.2024 (обновлено: 15:43 22.04.2024)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе сотрудники МЧС спасли пенсионерку из квартиры на на третьем этаже
В Севастополе сотрудники МЧС спасли пенсионерку из квартиры на на третьем этаже
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России по городу Севастополю спасли жизнь пожилой женщины, которая упала в своей квартире и не могла самостоятельно подняться. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Спасатели МЧС России по городу Севастополю пришли на помощь пожилой женщине. У себя дома по улице Коммунистическая она упала и не могла подняться, получив травмы ноги и плеча. Соседи услышали крики и вызвали МЧС", – сказано в сообщении.

На место происшествия спасателей вызвали неравнодушные соседи, которые услышали крики о помощи. Сотрудники по трехколенной лестнице проникли на балкон третьего этажа, оказали доврачебную помощь и транспортировали пострадавшую к машине скорой медицинской помощи.

"А еще обнаружили: на плите готовилась еда, огонь погас, из конфорки шел газ. Сотрудники МЧС перекрыли вентиль, предотвратив еще одну возможную беду", – добавляют в пресс-службе МЧС.

Ранее сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказали помощь туристке, которая получила травму во время прогулки по тропе Голицына в Новом Свете. Женщине оказали первую помощь, наложили шину на поврежденную ногу и транспортировали пострадавшую до автомобиля скорой помощи.
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