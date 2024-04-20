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Какие мосты в Крыму требуют ремонта и реконструкции
Какие мосты в Крыму требуют ремонта и реконструкции - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Какие мосты в Крыму требуют ремонта и реконструкции
53 объекта, в том числе 25 мостов и мостовых сооружений, планируют отремонтировать и реконструировать в Крыму в рамках нацпроекта "Безопасные качественные... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T11:11
2024-04-20T11:11
2024-04-20T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 53 объекта, в том числе 25 мостов и мостовых сооружений, планируют отремонтировать и реконструировать в Крыму в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает Служба автомобильных дорог республики."Будут отремонтированы либо реконструированы мостовые сооружения на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения: Гвардейское − Красное, Саки − Орловка, "Таврида" − Железнодорожное, Красногвардейское − Нижнегорский, несколько мостовых сооружений и путепроводов на дороге "Таврида" − Джанкой − Красноперекопск и Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью", - говорится в сообщении.Работы проведут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Заказчиком по всем объектам выступает "Служба автомобильных дорог Республики Крым"."Мосты и мостовые сооружения являются жизненно важными инфраструктурными сооружениями, обеспечивающими мобильность граждан и стабильное комфортное передвижение между населенными пунктами и регионами", - добавляют в госучреждении.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в этом году в городе планируется отремонтировать более 120 автодорог общей протяженностью свыше 55 км, а также три моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – МирныйВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом годуКакие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь
https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-otremontiruyut-dve-dorogi-cherez-gornye-perevaly-1136695949.html
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крым, мост, служба автомобильных дорог республики крым, нацпроект "безопасные качественные дороги", ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, новости крыма
Какие мосты в Крыму требуют ремонта и реконструкции
В Крым отремонтируют 25 мостов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 53 объекта, в том числе 25 мостов и мостовых сооружений, планируют отремонтировать и реконструировать в Крыму в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает Служба автомобильных дорог республики.
"Будут отремонтированы либо реконструированы мостовые сооружения на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения: Гвардейское − Красное, Саки − Орловка, "Таврида" − Железнодорожное, Красногвардейское − Нижнегорский, несколько мостовых сооружений и путепроводов на дороге "Таврида" − Джанкой − Красноперекопск и Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью", - говорится в сообщении.
Работы проведут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Заказчиком по всем объектам выступает "Служба автомобильных дорог Республики Крым".
"Мосты и мостовые сооружения являются жизненно важными инфраструктурными сооружениями, обеспечивающими мобильность граждан и стабильное комфортное передвижение между населенными пунктами и регионами", - добавляют в госучреждении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил
, что в этом году в городе планируется отремонтировать более 120 автодорог общей протяженностью свыше 55 км, а также три моста.
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