https://crimea.ria.ru/20240417/glavnye-novosti-kryma-17-aprelya-1136645824.html

Главные новости Крыма: 17 апреля

Главные новости Крыма: 17 апреля - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Главные новости Крыма: 17 апреля

На севере Крыма на день перекрывали для движения участок дороги под Джанкоем. В главной детской больнице в Симферополе отремонтировали четыре отделения. В... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T22:07

2024-04-17T22:07

2024-04-17T22:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На севере Крыма на день перекрывали для движения участок дороги под Джанкоем. В главной детской больнице в Симферополе отремонтировали четыре отделения. В расписание движения пригородных поездов внесены изменения. Эфиромасличная отрасль в Крыму начала приносить высокие доходы. На полуострове действует особый противопожарный режим. Дело о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передано в суд.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Перекрытие движения по трассе под ДжанкоемДвижение транспорта на севере Крыма было ограничено с раннего утра в среду. Объезд организовали от автодороги Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях. Вечером 17 апреля движение транспорта возобновили.Ремонт четырех отделений в главной детской больницеЗавершен ремонт четырех отделений Республиканской детской клинической больницы в Симферополе: нефрологического, офтальмологического, травматологии и ортопедии, эндоскопического. Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский отметил, что в течение всего срока капремонта РДКБ отделения не закрывались, а продолжали работать, оказывая медицинскую помощь пациентам. На ремонт детской больницы из бюджетов разных уровней выделено 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, помощь оказывают благотворительные фонды.Изменение расписания пригородных поездовГрафик движения пригородных поездов Керчь – Джанкой и Феодосия – Джанкой в Крыму изменится со следующей недели. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания. Новый график будет действовать 22, 23, 26 и 27 апреля. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании ЮППК.Высокие доходы эфиромасличной отраслиОдним из уникальных видов экономической деятельности малого бизнеса в Крыму является выращивание эфиромасличных культур. Четверть всей выручки российского бизнеса от продажи продуктов этой отрасли получают в Крыму. В 2020 году эта цифра составила 26%.Особый противопожарный режим в КрымуОсобый противопожарный режим введен в Крыму со среды. Об этом сообщил республиканский Главк МЧС России. Данная мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе. В это время категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях. Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется законом.Суд по делу о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы БабаевойДело о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передано в Симферопольский районный суд Крыма. Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. В базе указано, что лицо, проходящее по делу, - Игорь Николаевич Малёв.

https://crimea.ria.ru/20240417/remont-dorogi-iz-yalty-v-bakhchisaray-cherez-ay-petri-chto-uzhe-sdelano-1136642387.html

https://crimea.ria.ru/20240417/sverkh-ozhidaniy-v-krymu-rasskazali-o-zagruzke-oteley-na-mayskie-prazdniki-1136643359.html

https://crimea.ria.ru/20240417/mat-s-malenkim-synom-utonuli-v-prudu-v-belogorskom-rayone-kryma-1136640164.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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