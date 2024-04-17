Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 17 апреля - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240417/glavnye-novosti-kryma-17-aprelya-1136645824.html
Главные новости Крыма: 17 апреля
Главные новости Крыма: 17 апреля - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Главные новости Крыма: 17 апреля
На севере Крыма на день перекрывали для движения участок дороги под Джанкоем. В главной детской больнице в Симферополе отремонтировали четыре отделения. В... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T22:07
2024-04-17T22:07
крым
новости крыма
главное за день
светлана бабаева
пожароопасный сезон в крыму
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
здравоохранение в крыму и севастополе
джанкой
дороги крыма
электричка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1d/1125149964_0:196:719:600_1920x0_80_0_0_5891a78e857d301fa84a160b2c8a7b3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На севере Крыма на день перекрывали для движения участок дороги под Джанкоем. В главной детской больнице в Симферополе отремонтировали четыре отделения. В расписание движения пригородных поездов внесены изменения. Эфиромасличная отрасль в Крыму начала приносить высокие доходы. На полуострове действует особый противопожарный режим. Дело о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передано в суд.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Перекрытие движения по трассе под ДжанкоемДвижение транспорта на севере Крыма было ограничено с раннего утра в среду. Объезд организовали от автодороги Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях. Вечером 17 апреля движение транспорта возобновили.Ремонт четырех отделений в главной детской больницеЗавершен ремонт четырех отделений Республиканской детской клинической больницы в Симферополе: нефрологического, офтальмологического, травматологии и ортопедии, эндоскопического. Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский отметил, что в течение всего срока капремонта РДКБ отделения не закрывались, а продолжали работать, оказывая медицинскую помощь пациентам. На ремонт детской больницы из бюджетов разных уровней выделено 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, помощь оказывают благотворительные фонды.Изменение расписания пригородных поездовГрафик движения пригородных поездов Керчь – Джанкой и Феодосия – Джанкой в Крыму изменится со следующей недели. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания. Новый график будет действовать 22, 23, 26 и 27 апреля. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании ЮППК.Высокие доходы эфиромасличной отраслиОдним из уникальных видов экономической деятельности малого бизнеса в Крыму является выращивание эфиромасличных культур. Четверть всей выручки российского бизнеса от продажи продуктов этой отрасли получают в Крыму. В 2020 году эта цифра составила 26%.Особый противопожарный режим в КрымуОсобый противопожарный режим введен в Крыму со среды. Об этом сообщил республиканский Главк МЧС России. Данная мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе. В это время категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях. Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется законом.Суд по делу о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы БабаевойДело о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передано в Симферопольский районный суд Крыма. Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. В базе указано, что лицо, проходящее по делу, - Игорь Николаевич Малёв.
https://crimea.ria.ru/20240417/remont-dorogi-iz-yalty-v-bakhchisaray-cherez-ay-petri-chto-uzhe-sdelano-1136642387.html
https://crimea.ria.ru/20240417/sverkh-ozhidaniy-v-krymu-rasskazali-o-zagruzke-oteley-na-mayskie-prazdniki-1136643359.html
https://crimea.ria.ru/20240417/mat-s-malenkim-synom-utonuli-v-prudu-v-belogorskom-rayone-kryma-1136640164.html
крым
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1d/1125149964_0:129:719:668_1920x0_80_0_0_076158bbf105d7c1269964a10b5e49f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, главное за день, светлана бабаева, пожароопасный сезон в крыму, республиканская детская клиническая больница (рдкб), здравоохранение в крыму и севастополе, джанкой, дороги крыма, электричка, расписание поездов в крыму
Главные новости Крыма: 17 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 17 апреля

22:07 17.04.2024
 
© РИА Новости КрымСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На севере Крыма на день перекрывали для движения участок дороги под Джанкоем. В главной детской больнице в Симферополе отремонтировали четыре отделения. В расписание движения пригородных поездов внесены изменения. Эфиромасличная отрасль в Крыму начала приносить высокие доходы. На полуострове действует особый противопожарный режим. Дело о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передано в суд.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Перекрытие движения по трассе под Джанкоем

Движение транспорта на севере Крыма было ограничено с раннего утра в среду. Объезд организовали от автодороги Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях. Вечером 17 апреля движение транспорта возобновили.
Ремонт дороги к плато Ай-Петри в Ялте от Южнобережного шоссе
18:30Ситуация на дорогах Крыма
Ремонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано

Ремонт четырех отделений в главной детской больнице

Завершен ремонт четырех отделений Республиканской детской клинической больницы в Симферополе: нефрологического, офтальмологического, травматологии и ортопедии, эндоскопического. Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский отметил, что в течение всего срока капремонта РДКБ отделения не закрывались, а продолжали работать, оказывая медицинскую помощь пациентам. На ремонт детской больницы из бюджетов разных уровней выделено 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, помощь оказывают благотворительные фонды.

Изменение расписания пригородных поездов

График движения пригородных поездов Керчь – Джанкой и Феодосия – Джанкой в Крыму изменится со следующей недели. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания. Новый график будет действовать 22, 23, 26 и 27 апреля. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании ЮППК.
Загрузка ряда отелей и санаториев в Крыму на майские праздники достигла 100% - Волченко - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
19:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сверх ожиданий: в Крыму рассказали о загрузке отелей на майские праздники

Высокие доходы эфиромасличной отрасли

Одним из уникальных видов экономической деятельности малого бизнеса в Крыму является выращивание эфиромасличных культур. Четверть всей выручки российского бизнеса от продажи продуктов этой отрасли получают в Крыму. В 2020 году эта цифра составила 26%.

Особый противопожарный режим в Крыму

Особый противопожарный режим введен в Крыму со среды. Об этом сообщил республиканский Главк МЧС России. Данная мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе. В это время категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях. Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется законом.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
16:29
Мать с маленьким сыном утонули в пруду в Белогорском районе Крыма

Суд по делу о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой

Дело о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передано в Симферопольский районный суд Крыма. Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. В базе указано, что лицо, проходящее по делу, - Игорь Николаевич Малёв.
 
КрымНовости КрымаГлавное за деньСветлана БабаеваПожароопасный сезон в КрымуРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)Здравоохранение в Крыму и СевастополеДжанкойДороги КрымаЭлектричкаРасписание поездов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Главные новости Крыма: 17 апреля
21:49Проект помощи США предполагает передачу Киеву ракет ATACMS
21:36Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму
21:19В США требуют у Байдена договориться с Киевом о возмещении помощи
21:08ВСУ бьют кассетными снарядами по Донецку: ранены два человека
20:59ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области
20:41Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов
20:13В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром
19:50В Севастополе проходят учебные стрельбы военных
19:42Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
19:23Сверх ожиданий: в Крыму рассказали о загрузке отелей на майские праздники
19:06В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК
18:53Гостям украинских телеканалов запретят говорить на русском языке
18:30Ремонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано
18:11Ситуация у Крымского моста после возобновления движения
17:59Мощное землетрясение произошло в Японии
17:45Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России
17:35Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
17:27В Севастополе отменили воздушную тревогу
17:20В Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель
Лента новостейМолния