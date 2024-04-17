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Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда
Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда
Оперштаб Крыма опубликовал схему объезда участка автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное,... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T09:46
2024-04-17T09:46
2024-04-17T11:33
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ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Оперштаб Крыма опубликовал схему объезда участка автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное, проезд по которому был ограничен ранее в среду. В соответствии со схемой, автомобилистам предлагают следовать через населенные пункты Кондратьево, Октябрь, Майское, Рубиновка, Серноводское, Рощино, Ближнегородское, Новостепное.Как сообщал ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, схему движения автобусов, которая также временно изменена, опубликуют позже. О снятии ограничений сообщат дополнительно.
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Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда
Оперштаб Крыма публиковал схему объезда закрытой дороги в районе Джанкоя
09:46 17.04.2024 (обновлено: 11:33 17.04.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым.
Оперштаб Крыма опубликовал схему объезда участка автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное, проезд по которому был ограничен
ранее в среду.
В соответствии со схемой, автомобилистам предлагают следовать через населенные пункты Кондратьево, Октябрь, Майское, Рубиновка, Серноводское, Рощино, Ближнегородское, Новостепное.
Как сообщал ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, схему движения автобусов, которая также временно изменена, опубликуют позже. О снятии ограничений сообщат дополнительно.