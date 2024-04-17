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Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда

Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда

Оперштаб Крыма опубликовал схему объезда участка автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное,... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T09:46

2024-04-17T09:46

2024-04-17T11:33

ситуация на дорогах крыма

ограничение движения

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Оперштаб Крыма опубликовал схему объезда участка автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное, проезд по которому был ограничен ранее в среду. В соответствии со схемой, автомобилистам предлагают следовать через населенные пункты Кондратьево, Октябрь, Майское, Рубиновка, Серноводское, Рощино, Ближнегородское, Новостепное.Как сообщал ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, схему движения автобусов, которая также временно изменена, опубликуют позже. О снятии ограничений сообщат дополнительно.

джанкой

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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