Рейтинг@Mail.ru
Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240417/ogranichenie-dvizheniya-v-rayone-dzhankoya---skhema-obezda--1136629775.html
Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда
Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда
Оперштаб Крыма опубликовал схему объезда участка автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное,... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T09:46
2024-04-17T11:33
ситуация на дорогах крыма
ограничение движения
джанкой
крым
новости крыма
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136629369_0:1718:2048:2870_1920x0_80_0_0_3dbbb1dea6640c185d39d208cf3a4e51.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Оперштаб Крыма опубликовал схему объезда участка автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное, проезд по которому был ограничен ранее в среду. В соответствии со схемой, автомобилистам предлагают следовать через населенные пункты Кондратьево, Октябрь, Майское, Рубиновка, Серноводское, Рощино, Ближнегородское, Новостепное.Как сообщал ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, схему движения автобусов, которая также временно изменена, опубликуют позже. О снятии ограничений сообщат дополнительно.
джанкой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136629369_0:1526:2048:3062_1920x0_80_0_0_d08db2e15fa96d8a636a21ace055a43f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ограничение движения, джанкой, крым, новости крыма, транспорт, логистика, инфографика
Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда

Оперштаб Крыма публиковал схему объезда закрытой дороги в районе Джанкоя

09:46 17.04.2024 (обновлено: 11:33 17.04.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Оперштаб Крыма опубликовал схему объезда участка автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное, проезд по которому был ограничен ранее в среду.
Временная схема объезда перекрытого участка дороги в районе ДжанкояВременная схема объезда перекрытого участка дороги в районе Джанкоя
В соответствии со схемой, автомобилистам предлагают следовать через населенные пункты Кондратьево, Октябрь, Майское, Рубиновка, Серноводское, Рощино, Ближнегородское, Новостепное.
Как сообщал ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, схему движения автобусов, которая также временно изменена, опубликуют позже. О снятии ограничений сообщат дополнительно.
 
Ситуация на дорогах КрымаОграничение движенияДжанкойКрымНовости КрымаТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Взрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и Чернигове
12:17Археологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедиции
12:03Киев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию
11:57Возле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбы
11:37Жителю Симферополя вынесли приговор за попытку убийства
11:31Украина требует от США уровня защиты "как у Израиля"
11:13Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ
10:47В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр
10:38Что происходит на севере Крыма и как работают пункты пропуска
10:32В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения
10:02Обновленная версия кроссовера TIGGO 4 PRO доступна в "Черномор Авто"
09:46Ограничение движения в районе Джанкоя - схема объезда
09:06Дело о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой ушло в суд
08:46Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов
08:46В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов
08:31В Крыму стали реже воровать и грабить – статистика прокуратуры
08:07Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы
07:43На севере Крыма ограничили движение транспорта
07:27Дуров дал интервью Такеру Карлсону - главное
07:10Руководство ЕС должно подать в отставку - Орбан
Лента новостейМолния