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Дело о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Дело о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой ушло в суд
Дело о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Дело о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой ушло в суд
Дело о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передано в Симферопольский районный суд Крыма,... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T09:06
2024-04-17T09:19
светлана бабаева
закон и право
крым
международная медиагруппа "россия сегодня"
риа новости крым
новости
суды крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Дело о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передано в Симферопольский районный суд Крыма, есть обвиняемый в причинении ей смерти по неосторожности. Об этом сообщает РИА Новости.Он уточнил, что заседание назначено на 15 мая.Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. В базе указано, что лицо, проходящее по делу, - Игорь Николаевич Малёв.Светлана Бабаева погибла 22 октября 2022 года во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Три года она работала и жила в Крыму, руководя подразделением крупнейшего медиахолдинга.Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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светлана бабаева, закон и право, крым, международная медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, новости, суды крыма
Дело о гибели журналистки "Россия сегодня" Светланы Бабаевой ушло в суд

Дело о гибели журналистки медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передано в суд

09:06 17.04.2024 (обновлено: 09:19 17.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Дело о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой передано в Симферопольский районный суд Крыма, есть обвиняемый в причинении ей смерти по неосторожности. Об этом сообщает РИА Новости.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу", - сообщил муж погибшей Евгений Двоскин, проходящий по делу как потерпевший.
Он уточнил, что заседание назначено на 15 мая.
Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. В базе указано, что лицо, проходящее по делу, - Игорь Николаевич Малёв.
Светлана Бабаева погибла 22 октября 2022 года во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Три года она работала и жила в Крыму, руководя подразделением крупнейшего медиахолдинга.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
8 ноября 2022, 15:57Фотоленты
Крым Светланы Бабаевой — фотолента
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
 
Светлана БабаеваЗакон и правоКрымМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"РИА Новости КрымНовостиСуды Крыма
 
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