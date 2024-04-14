https://crimea.ria.ru/20240414/u-evrokomissii-poprosili-uvelichit-kolichestvo-chasov-v-sutkakh-s-24-do-26-1136549896.html

У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26

У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26 - РИА Новости Крым, 14.04.2024

У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26

Жители города Вадсе в Северной Норвегии обратились в Еврокомиссию с просьбой одобрить для них создание особого часового пояса, в котором сутки будут длиться 26... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T21:16

2024-04-14T21:16

2024-04-14T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Жители города Вадсе в Северной Норвегии обратились в Еврокомиссию с просьбой одобрить для них создание особого часового пояса, в котором сутки будут длиться 26 часов. Об этом сообщает газета Politico.Текст обращения составила мэр города Венке Педерсен. По ее мнению, это увеличит время, проведенное с семьей, а также поможет популяризировать местные ценности и привлечет новых жителей в город, расположенный за полярным кругом.При этом, по ее словам, жители пока "особо не придумали", как это будет работать на практике. Кроме того, авторы публикации удивляются, что Педерсен обратилась с такой просьбой именно в Еврокомиссию: Норвегия не является ни членом ЕС, ни участником Европейской экономической зоны.Предыдущий эксперимент с часовыми поясами, хотя и не настолько радикальный, был проведен в России. В 2020 году Волгоградская область была переведена во вторую часовую зону и стала жить по московскому времени. Это случилось после двух лет пребывания региона в третьей часовой зоне, куда он был переведен после областного референдума в 2018 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работыНорвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домойНорвегия может закрыть границу с Россией – заявление премьер-министра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврокомиссия, норвегия, новости, в мире, время