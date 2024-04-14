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У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26 - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26
У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26 - РИА Новости Крым, 14.04.2024
У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26
Жители города Вадсе в Северной Норвегии обратились в Еврокомиссию с просьбой одобрить для них создание особого часового пояса, в котором сутки будут длиться 26... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T21:16
2024-04-14T20:07
еврокомиссия
норвегия
новости
в мире
время
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Жители города Вадсе в Северной Норвегии обратились в Еврокомиссию с просьбой одобрить для них создание особого часового пояса, в котором сутки будут длиться 26 часов. Об этом сообщает газета Politico.Текст обращения составила мэр города Венке Педерсен. По ее мнению, это увеличит время, проведенное с семьей, а также поможет популяризировать местные ценности и привлечет новых жителей в город, расположенный за полярным кругом.При этом, по ее словам, жители пока "особо не придумали", как это будет работать на практике. Кроме того, авторы публикации удивляются, что Педерсен обратилась с такой просьбой именно в Еврокомиссию: Норвегия не является ни членом ЕС, ни участником Европейской экономической зоны.Предыдущий эксперимент с часовыми поясами, хотя и не настолько радикальный, был проведен в России. В 2020 году Волгоградская область была переведена во вторую часовую зону и стала жить по московскому времени. Это случилось после двух лет пребывания региона в третьей часовой зоне, куда он был переведен после областного референдума в 2018 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работыНорвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домойНорвегия может закрыть границу с Россией – заявление премьер-министра
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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еврокомиссия, норвегия, новости, в мире, время
У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26

Норвежцы просят Еврокомиссию увеличить для них день на два часа

21:16 14.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПеревод часов
Перевод часов - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Жители города Вадсе в Северной Норвегии обратились в Еврокомиссию с просьбой одобрить для них создание особого часового пояса, в котором сутки будут длиться 26 часов. Об этом сообщает газета Politico.
Текст обращения составила мэр города Венке Педерсен. По ее мнению, это увеличит время, проведенное с семьей, а также поможет популяризировать местные ценности и привлечет новых жителей в город, расположенный за полярным кругом.

"Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе", – цитирует издание Педерсен.

При этом, по ее словам, жители пока "особо не придумали", как это будет работать на практике. Кроме того, авторы публикации удивляются, что Педерсен обратилась с такой просьбой именно в Еврокомиссию: Норвегия не является ни членом ЕС, ни участником Европейской экономической зоны.
Предыдущий эксперимент с часовыми поясами, хотя и не настолько радикальный, был проведен в России. В 2020 году Волгоградская область была переведена во вторую часовую зону и стала жить по московскому времени. Это случилось после двух лет пребывания региона в третьей часовой зоне, куда он был переведен после областного референдума в 2018 году.
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ЕврокомиссияНорвегияНовостиВ миревремя
 
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21:16У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26
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