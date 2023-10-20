Рейтинг@Mail.ru
Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231020/norvegiya-zaplatit-ukrainskim-bezhentsam-za-vozvraschenie-domoy-1132227997.html
Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой
Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой
Норвегия выплатит "стимулирующие" украинским беженцам, которые добровольно вернуться домой. Об этом сообщается на сайте норвежского директората по вопросам... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T21:52
2023-10-20T21:52
норвегия
в мире
политика
беженцы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/02/1131122805_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_4c91d9a0e60be4894017a6d98a6d48c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Норвегия выплатит "стимулирующие" украинским беженцам, которые добровольно вернуться домой. Об этом сообщается на сайте норвежского директората по вопросам миграции (UDI).Отмечается, что те, у кого есть вид на жительство со статусом беженца, могут потерять этот статус, добровольно вернувшись на Украину. Если украинец решит выехать, а потом снова вернуться в Норвегию, ему придется отдать часть пособия. Сумма возврата будет зависеть от срока пребывания на родине: до года – 1,2 тыс. евро, от года до полутора лет – 855 евро, от 1,5 года до двух лет – 427 евро. Те, кто пробудет на Украине дольше, норвежским властям должны ничего не будут.Как сообщает РИА Новости, ранее государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии заявил о возможности введения аналогичной выплаты в несколько тысяч долларов на человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандалаМолдаване сокращают расходы на украинских беженцевЛукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины
норвегия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/02/1131122805_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_11a59993f787f273fd55d1aeeacfd609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
норвегия, в мире, политика, беженцы, украина
Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Дирекция по миграции: беженцы из Украины получат деньги за возвращение домой

21:52 20.10.2023
 
© AP Photo Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo Andreea Alexandru
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Норвегия выплатит "стимулирующие" украинским беженцам, которые добровольно вернуться домой. Об этом сообщается на сайте норвежского директората по вопросам миграции (UDI).

"17,5 тыс. норвежских крон (около 1,5 тыс. евро - ред.) наличными для возвращения домой и обоснования на Украине. UDI не может помочь вам с транспортировкой в Украину", – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что те, у кого есть вид на жительство со статусом беженца, могут потерять этот статус, добровольно вернувшись на Украину. Если украинец решит выехать, а потом снова вернуться в Норвегию, ему придется отдать часть пособия. Сумма возврата будет зависеть от срока пребывания на родине: до года – 1,2 тыс. евро, от года до полутора лет – 855 евро, от 1,5 года до двух лет – 427 евро. Те, кто пробудет на Украине дольше, норвежским властям должны ничего не будут.
Как сообщает РИА Новости, ранее государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии заявил о возможности введения аналогичной выплаты в несколько тысяч долларов на человека.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Польша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандала
Молдаване сокращают расходы на украинских беженцев
Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины
 
НорвегияВ миреПолитикаБеженцыУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Крымский мост: оперативная информация об очередях
22:34Главные новости Крыма: 20 октября
22:22Главное за день: 20 октября
21:52Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой
21:43Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде
21:22Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
20:52Зеленскому настало время замолчать: аналитик о "посланиях" западных СМИ
20:35Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей
20:18Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
20:03Аварийное отключение электроэнергии в Черноморском – причины
19:24В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов
19:22Крымский мост открыт
19:16Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на трассе в Крыму
19:13Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:01В Севастополе водитель фургона сбил ребенка на самокате
18:41Масштабная атака: ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью
18:23Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
18:13Над Севастополем сбита ракета
18:01Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Лента новостейМолния