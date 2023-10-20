https://crimea.ria.ru/20231020/norvegiya-zaplatit-ukrainskim-bezhentsam-za-vozvraschenie-domoy-1132227997.html

Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Норвегия выплатит "стимулирующие" украинским беженцам, которые добровольно вернуться домой. Об этом сообщается на сайте норвежского директората по вопросам... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T21:52

2023-10-20T21:52

2023-10-20T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Норвегия выплатит "стимулирующие" украинским беженцам, которые добровольно вернуться домой. Об этом сообщается на сайте норвежского директората по вопросам миграции (UDI).Отмечается, что те, у кого есть вид на жительство со статусом беженца, могут потерять этот статус, добровольно вернувшись на Украину. Если украинец решит выехать, а потом снова вернуться в Норвегию, ему придется отдать часть пособия. Сумма возврата будет зависеть от срока пребывания на родине: до года – 1,2 тыс. евро, от года до полутора лет – 855 евро, от 1,5 года до двух лет – 427 евро. Те, кто пробудет на Украине дольше, норвежским властям должны ничего не будут.Как сообщает РИА Новости, ранее государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии заявил о возможности введения аналогичной выплаты в несколько тысяч долларов на человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандалаМолдаване сокращают расходы на украинских беженцевЛукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины

норвегия

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норвегия, в мире, политика, беженцы, украина