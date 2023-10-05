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Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины
Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения между Киевом и Минском о защите прав переселенцев. Документ... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T10:33
2023-10-05T10:33
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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беженцы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения между Киевом и Минском о защите прав переселенцев. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.Соглашение было подписано в Минске в марте текущего года. Согласно документу, власти двух стран обязались обеспечить на своей территории защиту переселенцев и членов их семей от насилия, угроз и других неправомерных действий по признаку пола, языка, политических или иных взглядов. Переселенцы освобождались от ограничений на ввоз и вывоз своего личного имущества, таможенных пошлин и налогов и сборов.В сентябре палата представителей Национального собрания Белоруссии одобрила приостановку соглашения с Киевом. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков отмечал, что закон подготовлен в ответ "на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии, выразившиеся в закрытии границы, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров".По данным МВД Белоруссии, за восемь месяцев 2023 года в республику прибыли 45 тысяч граждан Украины.
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, украина, беженцы, общество, новости
Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины

Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев с Украины

10:33 05.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения между Киевом и Минском о защите прав переселенцев. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.
"Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в Минске 19 марта 2003 года", - говорится в документе.
Соглашение было подписано в Минске в марте текущего года. Согласно документу, власти двух стран обязались обеспечить на своей территории защиту переселенцев и членов их семей от насилия, угроз и других неправомерных действий по признаку пола, языка, политических или иных взглядов. Переселенцы освобождались от ограничений на ввоз и вывоз своего личного имущества, таможенных пошлин и налогов и сборов.
В сентябре палата представителей Национального собрания Белоруссии одобрила приостановку соглашения с Киевом. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков отмечал, что закон подготовлен в ответ "на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии, выразившиеся в закрытии границы, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров".
По данным МВД Белоруссии, за восемь месяцев 2023 года в республику прибыли 45 тысяч граждан Украины.
 
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаБеженцыОбществоНовости
 
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