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Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины
Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения между Киевом и Минском о защите прав переселенцев. Документ... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T10:33
2023-10-05T10:33
2023-10-05T10:33
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
украина
беженцы
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения между Киевом и Минском о защите прав переселенцев. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.Соглашение было подписано в Минске в марте текущего года. Согласно документу, власти двух стран обязались обеспечить на своей территории защиту переселенцев и членов их семей от насилия, угроз и других неправомерных действий по признаку пола, языка, политических или иных взглядов. Переселенцы освобождались от ограничений на ввоз и вывоз своего личного имущества, таможенных пошлин и налогов и сборов.В сентябре палата представителей Национального собрания Белоруссии одобрила приостановку соглашения с Киевом. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков отмечал, что закон подготовлен в ответ "на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии, выразившиеся в закрытии границы, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров".По данным МВД Белоруссии, за восемь месяцев 2023 года в республику прибыли 45 тысяч граждан Украины.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, украина, беженцы, общество, новости
Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины
Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения между Киевом и Минском о защите прав переселенцев. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.
"Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в Минске 19 марта 2003 года", - говорится в документе.
Соглашение было подписано в Минске в марте текущего года. Согласно документу, власти двух стран обязались обеспечить на своей территории защиту переселенцев и членов их семей от насилия, угроз и других неправомерных действий по признаку пола, языка, политических или иных взглядов. Переселенцы освобождались от ограничений на ввоз и вывоз своего личного имущества, таможенных пошлин и налогов и сборов.
В сентябре палата представителей Национального собрания Белоруссии одобрила приостановку соглашения с Киевом. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков отмечал, что закон подготовлен в ответ "на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии, выразившиеся в закрытии границы, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров".
По данным МВД Белоруссии, за восемь месяцев 2023 года в республику прибыли 45 тысяч граждан Украины.