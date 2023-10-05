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Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины

Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения между Киевом и Минском о защите прав переселенцев. Документ... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T10:33

2023-10-05T10:33

2023-10-05T10:33

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

украина

беженцы

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения между Киевом и Минском о защите прав переселенцев. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.Соглашение было подписано в Минске в марте текущего года. Согласно документу, власти двух стран обязались обеспечить на своей территории защиту переселенцев и членов их семей от насилия, угроз и других неправомерных действий по признаку пола, языка, политических или иных взглядов. Переселенцы освобождались от ограничений на ввоз и вывоз своего личного имущества, таможенных пошлин и налогов и сборов.В сентябре палата представителей Национального собрания Белоруссии одобрила приостановку соглашения с Киевом. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков отмечал, что закон подготовлен в ответ "на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии, выразившиеся в закрытии границы, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров".По данным МВД Белоруссии, за восемь месяцев 2023 года в республику прибыли 45 тысяч граждан Украины.

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, украина, беженцы, общество, новости