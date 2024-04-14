Рейтинг@Mail.ru
Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240414/iz-za-ataki-drona-vo-vremya-tusheniya-pozhara-raneny-sotrudniki-mchs-v-dnr-1136543837.html
Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР
Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР
В субботу в Никитовском районе Горловки сотрудники МЧС пострадали от атаки дрона во время тушения пожара. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T12:47
2024-04-14T12:59
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
горловка
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0e/1136543926_0:450:562:766_1920x0_80_0_0_1045223e41d36aa8e4bf7d5b9df67a8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Никитовском районе Горловки сотрудники МЧС пострадали от атаки дрона во время тушения пожара. Об этом сообщили в МЧС России.Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Одна пожарная автоцистерна полностью уничтожена, вторая получила повреждения, сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что 12 апреля в Никитовском районе Горловки из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиникаДроны атаковали села в Белгородской области - есть раненныйДва человека ранены при атаке украинских дронов на Белгород
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0e/1136543926_0:397:562:819_1920x0_80_0_0_23a746e79df028341ebf21984451c255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР

Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР

12:47 14.04.2024 (обновлено: 12:59 14.04.2024)
 
© МЧС РФПоврежденная пожарная машина в Горловке
Поврежденная пожарная машина в Горловке
© МЧС РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Никитовском районе Горловки сотрудники МЧС пострадали от атаки дрона во время тушения пожара. Об этом сообщили в МЧС России.
"Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения пожара произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Одна пожарная автоцистерна полностью уничтожена, вторая получила повреждения, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 12 апреля в Никитовском районе Горловки из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка
10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиника
Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный
Два человека ранены при атаке украинских дронов на Белгород
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26
20:43Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России
20:26Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани
20:02Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером
19:42Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
19:10Ливневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
18:39Куда попал Иран в Израиле: какие цели поражены гиперзвуковыми ракетами
18:11Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуострове
17:41Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Первенстве России по боксу
17:17Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условия
16:45Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение
16:12Уже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России
15:43Новая схема мошенничества с полисами ОМС – о чем предупредили в МВД
15:10Перед Крымским мостом растет очередь
14:56Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран
14:40Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ
14:14Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
13:55Украина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиков
13:31Обмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодно
12:47Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР
Лента новостейМолния