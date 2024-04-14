https://crimea.ria.ru/20240414/iz-za-ataki-drona-vo-vremya-tusheniya-pozhara-raneny-sotrudniki-mchs-v-dnr-1136543837.html
Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР
Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР
В субботу в Никитовском районе Горловки сотрудники МЧС пострадали от атаки дрона во время тушения пожара. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T12:47
2024-04-14T12:47
2024-04-14T12:59
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
горловка
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Никитовском районе Горловки сотрудники МЧС пострадали от атаки дрона во время тушения пожара. Об этом сообщили в МЧС России.Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Одна пожарная автоцистерна полностью уничтожена, вторая получила повреждения, сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что 12 апреля в Никитовском районе Горловки из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиникаДроны атаковали села в Белгородской области - есть раненныйДва человека ранены при атаке украинских дронов на Белгород
горловка
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР
Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР
12:47 14.04.2024 (обновлено: 12:59 14.04.2024)