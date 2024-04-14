https://crimea.ria.ru/20240414/iz-za-ataki-drona-vo-vremya-tusheniya-pozhara-raneny-sotrudniki-mchs-v-dnr-1136543837.html

Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР

Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР

В субботу в Никитовском районе Горловки сотрудники МЧС пострадали от атаки дрона во время тушения пожара. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T12:47

2024-04-14T12:47

2024-04-14T12:59

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

горловка

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Никитовском районе Горловки сотрудники МЧС пострадали от атаки дрона во время тушения пожара. Об этом сообщили в МЧС России.Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Одна пожарная автоцистерна полностью уничтожена, вторая получила повреждения, сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что 12 апреля в Никитовском районе Горловки из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиникаДроны атаковали села в Белгородской области - есть раненныйДва человека ранены при атаке украинских дронов на Белгород

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости