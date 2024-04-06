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10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиника - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиника
10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиника - РИА Новости Крым, 06.04.2024
10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиника
Утром в субботу над Белгородской областью уничтожены десять снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T07:31
2024-04-06T07:42
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
пво
рсзо vampire
министерство обороны рф
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Утром в субботу над Белгородской областью уничтожены десять снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате воздушной атаки повреждены многоэтажки, детская поликлиника, спортивный комплекс в Белгороде.В Белгородском районе в поселке Дубовое полностью сгорел частный дом. В четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. Жилые дома повреждены также в поселке Майский и селе Никольское.Накануне вечером украинские дроны атаковали два села в Шебекинском городском округе. Один из них ударил по трактору - в результате взрыва он полностью сгорел, пострадал механизатор. Днем в селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Также разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человекЕще три человека ранены в результате обстрела ВСУ Брянской области201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, пво, рсзо vampire, министерство обороны рф, вячеслав гладков
10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиника

ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью - есть разрушения

07:31 06.04.2024 (обновлено: 07:42 06.04.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Утром в субботу над Белгородской областью уничтожены десять снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате воздушной атаки повреждены многоэтажки, детская поликлиника, спортивный комплекс в Белгороде.
"Различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено три автомобиля", - уточнил он в своем Telegram.⠀
В Белгородском районе в поселке Дубовое полностью сгорел частный дом. В четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. Жилые дома повреждены также в поселке Майский и селе Никольское.
Накануне вечером украинские дроны атаковали два села в Шебекинском городском округе. Один из них ударил по трактору - в результате взрыва он полностью сгорел, пострадал механизатор.
Днем в селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Также разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияПВОРСЗО VampireМинистерство обороны РФВячеслав Гладков
 
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