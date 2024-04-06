https://crimea.ria.ru/20240406/10-reaktivnykh-snaryadov-vampire-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1136323256.html

10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиника

10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиника - РИА Новости Крым, 06.04.2024

10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиника

Утром в субботу над Белгородской областью уничтожены десять снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T07:31

2024-04-06T07:31

2024-04-06T07:42

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

пво

рсзо vampire

министерство обороны рф

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136323331_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_5db6a500e5622b91ffc9d2bd4aef08fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Утром в субботу над Белгородской областью уничтожены десять снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате воздушной атаки повреждены многоэтажки, детская поликлиника, спортивный комплекс в Белгороде.В Белгородском районе в поселке Дубовое полностью сгорел частный дом. В четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. Жилые дома повреждены также в поселке Майский и селе Никольское.Накануне вечером украинские дроны атаковали два села в Шебекинском городском округе. Один из них ударил по трактору - в результате взрыва он полностью сгорел, пострадал механизатор. Днем в селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Также разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человекЕще три человека ранены в результате обстрела ВСУ Брянской области201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, пво, рсзо vampire, министерство обороны рф, вячеслав гладков