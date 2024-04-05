https://crimea.ria.ru/20240405/esche-tri-cheloveka-raneny-v-rezultate-obstrela-vsu-bryanskoy-oblasti-1136306484.html

Еще три человека ранены в результате обстрела ВСУ Брянской области

Еще три человека ранены в результате обстрела ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Еще три человека ранены в результате обстрела ВСУ Брянской области

ВСУ обстреляли поселок Суземки в Брянской области – пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T13:23

2024-04-05T13:23

2024-04-05T13:23

брянская область

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Суземки в Брянской области – пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил он.Кроме того, частичные повреждения получили административное здание, храм и несколько легковых автомобилей. Обследование территории, подвергшейся обстрелу, продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В конце марта в результате обстрела ВСУ села Курковичи Стародубского округа пострадал подросток. Ранее над Брянской областью были сбиты два беспилотника Ту-141 "Стриж"Днем ранее ВСУ сбросили мины с дрона на ремонтную бригаду, которая восстанавливала людям мобильную связь в Новой Каховке на Херсонщине. В результате погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения. Прибывшая им на помощь "скорая" также попала под удар украинских дронов. Также стало известно об атаке украинских дронов по машине, которая доставляли воду и продукты в одно из сел Херсонской области. Водитель погиб сразу, пассажиру удалось выбраться из машины, но украинские боевики добили его ударом второго дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь мирных жителей ранены в результате обстрела ГорловкиВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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