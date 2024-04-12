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Два человека ранены при атаке украинских дронов на Белгород - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Два человека ранены при атаке украинских дронов на Белгород
Два человека ранены при атаке украинских дронов на Белгород - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Два человека ранены при атаке украинских дронов на Белгород
Два человека ранены при атаке украинских беспилотников на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T11:20
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белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Два человека ранены при атаке украинских беспилотников на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО уничтожили над Белгородской областью пять вражеских беспилотников.По данным Гладкова, один из дронов попал в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.Кроме того, ударом поврежден фасад здания.Ранее в военном ведомстве сообщали, что за ночь над регионом сбит один вражеский дрон, еще четыре уничтожены над Ростовской областью.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка10 снарядов Vampire сбиты над Белгородом - повреждена поликлиникаДроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный
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Два человека ранены при атаке украинских дронов на Белгород

Дрон ВСУ врезался в административное здание в Белгороде - пострадали два человека

11:20 12.04.2024 (обновлено: 11:21 12.04.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ Белгорода
Последствия обстрелов ВСУ Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Два человека ранены при атаке украинских беспилотников на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО уничтожили над Белгородской областью пять вражеских беспилотников.
По данным Гладкова, один из дронов попал в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.
"В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго - осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, ударом поврежден фасад здания.
Ранее в военном ведомстве сообщали, что за ночь над регионом сбит один вражеский дрон, еще четыре уничтожены над Ростовской областью.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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БелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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