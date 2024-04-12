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Еще пять дронов сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Еще пять дронов сбиты над Белгородской областью
Еще пять дронов сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Еще пять дронов сбиты над Белгородской областью
Пять украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью утром в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T10:32
2024-04-12T10:32
обстрелы белгородской области
белгородская область
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Пять украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью утром в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.Атаку на российский регион боевиков киевского режима пресекли около 10:00.Ранее в военном ведомстве сообщали, что за ночь над регионом сбит один вражеский дрон, еще четыре уничтожены над Ростовской областью.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять дронов уничтожены над Брянской областьюУкраинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночь
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РИА Новости Крым
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96
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обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости
Еще пять дронов сбиты над Белгородской областью

Над Белгородской областью ПВО уничтожила 5 украинских беспилотников

10:32 12.04.2024
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Пять украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью утром в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.
Атаку на российский регион боевиков киевского режима пресекли около 10:00.
"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
Ранее в военном ведомстве сообщали, что за ночь над регионом сбит один вражеский дрон, еще четыре уничтожены над Ростовской областью.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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