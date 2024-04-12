https://crimea.ria.ru/20240412/esche-pyat-dronov-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1136503145.html

Еще пять дронов сбиты над Белгородской областью

Еще пять дронов сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Еще пять дронов сбиты над Белгородской областью

Пять украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью утром в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T10:32

2024-04-12T10:32

2024-04-12T10:32

обстрелы белгородской области

белгородская область

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Пять украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью утром в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.Атаку на российский регион боевиков киевского режима пресекли около 10:00.Ранее в военном ведомстве сообщали, что за ночь над регионом сбит один вражеский дрон, еще четыре уничтожены над Ростовской областью.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять дронов уничтожены над Брянской областьюУкраинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночь

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости