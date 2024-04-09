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Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали автобус и микроавтобус в Шебекинском округе Белгородской области – два человека пострадали. Об этом сообщил сообщил губернатор РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T19:42
2024-04-09T19:47
вячеслав гладков
белгородская область
новости
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали автобус и микроавтобус в Шебекинском округе Белгородской области – два человека пострадали. Об этом сообщил сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор рассказал, что пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу. У женщины поверхностная рана нижней конечности, у водителя микроавтобуса – множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, дальнейшее лечение пострадавшие будут получать амбулаторно. У транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши.Третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва никто не пострадал, поврежден один грузовой автомобиль, уточнил Гладков.В воскресенье в Белгородском районе в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. Один человек скончался, у остальных ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчинаВ Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области
Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автобусы и парковку в Белгородской области

19:42 09.04.2024 (обновлено: 19:47 09.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ с беспилотником
Солдат ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали автобус и микроавтобус в Шебекинском округе Белгородской области – два человека пострадали. Об этом сообщил сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Шебекинский городской округ подвергся атакам ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе – водитель", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу. У женщины поверхностная рана нижней конечности, у водителя микроавтобуса – множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, дальнейшее лечение пострадавшие будут получать амбулаторно. У транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши.
Третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва никто не пострадал, поврежден один грузовой автомобиль, уточнил Гладков.
В воскресенье в Белгородском районе в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. Один человек скончался, у остальных ранения различной степени тяжести.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской области
 
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