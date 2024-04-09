https://crimea.ria.ru/20240409/ukrainskie-drony-atakovali-dva-avtobusa-i-parkovku-v-belgorodskoy-oblasti-1136409850.html

Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области

Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Украинские дроны атаковали два автобуса и парковку в Белгородской области

Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали автобус и микроавтобус в Шебекинском округе Белгородской области – два человека пострадали. Об этом сообщил сообщил губернатор РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T19:42

2024-04-09T19:42

2024-04-09T19:47

вячеслав гладков

белгородская область

новости

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали автобус и микроавтобус в Шебекинском округе Белгородской области – два человека пострадали. Об этом сообщил сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор рассказал, что пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу. У женщины поверхностная рана нижней конечности, у водителя микроавтобуса – множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, дальнейшее лечение пострадавшие будут получать амбулаторно. У транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши.Третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва никто не пострадал, поврежден один грузовой автомобиль, уточнил Гладков.В воскресенье в Белгородском районе в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. Один человек скончался, у остальных ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчинаВ Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области