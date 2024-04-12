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Четыре дрона сбиты над Ростовской областью
Четыре дрона сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Четыре дрона сбиты над Ростовской областью
За ночь система противовоздушной обороны уничтожила над городом Новошахтинск в Ростовской области четыре вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T06:43
2024-04-12T06:43
2024-04-12T06:46
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
василий голубев
пво
безопасность
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. За ночь система противовоздушной обороны уничтожила над городом Новошахтинск в Ростовской области четыре вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его данным, в ночь на пятницу в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Она была снята в 03:10ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Накануне 12 беспилотников попытались атаковать Республику Мордовия, а также Тамбовскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую и Брянскую области.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой областиДвое детей погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской областиПять дронов уничтожены над Брянской областью
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), василий голубев, пво, безопасность, новости, россия
Четыре дрона сбиты над Ростовской областью
Четыре беспилотника уничтожены в Новошахтинске Ростовской области
06:43 12.04.2024 (обновлено: 06:46 12.04.2024)