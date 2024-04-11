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Дроны ВСУ ночью атаковали Мордовию и еще пять областей России - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Дроны ВСУ ночью атаковали Мордовию и еще пять областей России
Дроны ВСУ ночью атаковали Мордовию и еще пять областей России - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Дроны ВСУ ночью атаковали Мордовию и еще пять областей России
Двенадцать украинских беспилотников за ночь уничтожены над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T07:21
2024-04-11T07:27
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Двенадцать украинских беспилотников за ночь уничтожены над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Киевский режим пытался атаковать Республику Мордовия, а также Тамбовскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую и Брянскую области.Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о попадании дрона в строящийся корпус центральной районной больницы в селе Доброе. В результате вспыхнул пожар, который был оперативно потушен. Повреждены фасад и остекление, пострадавших нет.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Новости
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости, липецкая область, брянская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, мордовия, обстрелы курской области, курская область, тамбовская область, новости
Дроны ВСУ ночью атаковали Мордовию и еще пять областей России

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над шестью областями России

07:21 11.04.2024 (обновлено: 07:27 11.04.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Двенадцать украинских беспилотников за ночь уничтожены над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Киевский режим пытался атаковать Республику Мордовия, а также Тамбовскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую и Брянскую области.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)", - уточнили в военном ведомстве.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о попадании дрона в строящийся корпус центральной районной больницы в селе Доброе. В результате вспыхнул пожар, который был оперативно потушен. Повреждены фасад и остекление, пострадавших нет.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
 
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