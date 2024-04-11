https://crimea.ria.ru/20240411/drony-vsu-nochyu-atakovali-mordvu-i-esche-pyat-oblastey-rossii-1136462175.html

Дроны ВСУ ночью атаковали Мордовию и еще пять областей России

Дроны ВСУ ночью атаковали Мордовию и еще пять областей России - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Дроны ВСУ ночью атаковали Мордовию и еще пять областей России

Двенадцать украинских беспилотников за ночь уничтожены над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T07:21

2024-04-11T07:21

2024-04-11T07:27

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

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липецкая область

брянская область

белгородская область

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Двенадцать украинских беспилотников за ночь уничтожены над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Киевский режим пытался атаковать Республику Мордовия, а также Тамбовскую, Липецкую, Курскую, Белгородскую и Брянскую области.Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о попадании дрона в строящийся корпус центральной районной больницы в селе Доброе. В результате вспыхнул пожар, который был оперативно потушен. Повреждены фасад и остекление, пострадавших нет.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.

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брянская область

белгородская область

мордовия

курская область

тамбовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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