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Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области
Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области
Беспилотник упал на корпус строящейся центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T06:20
2024-04-11T06:26
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Беспилотник упал на корпус строящейся центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Атака зафиксирована в ночь на четверг. В это время в области действовал "желтый" уровень угрозы атаки БПЛА.По данным главы области, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и глава района.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.7 апреля беспилотник был обнаружен и подавлен в в Краснинском районе области.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять дронов уничтожены над Брянской областьюБПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводомДва беспилотника сбили под Липецком
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РИА Новости Крым
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, россия
Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области

Беспилотник рухнул на корпус строящейся центральной районной больницы в Липецкой области

06:20 11.04.2024 (обновлено: 06:26 11.04.2024)
 
© Telegram главы Липецкой области Игоря АртамоноваДрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области
Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области
© Telegram главы Липецкой области Игоря Артамонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Беспилотник упал на корпус строящейся центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Атака зафиксирована в ночь на четверг. В это время в области действовал "желтый" уровень угрозы атаки БПЛА.
"После падения БПЛА на строящийся терапевтический корпус возникло возгорание на площади 4 квадратных метра. Огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным главы области, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и глава района.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
7 апреля беспилотник был обнаружен и подавлен в в Краснинском районе области.
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Липецкая областьИгорь АртамоновПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиРоссия
 
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