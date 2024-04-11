https://crimea.ria.ru/20240411/dron-upal-na-stroyaschuyusya-bolnitsu-v-lipetskoy-oblasti-1136461690.html

Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области

Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Дрон упал на строящуюся больницу в Липецкой области

Беспилотник упал на корпус строящейся центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T06:20

2024-04-11T06:20

2024-04-11T06:26

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136461579_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6787065269e732a16ba25bd4878a170a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Беспилотник упал на корпус строящейся центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Атака зафиксирована в ночь на четверг. В это время в области действовал "желтый" уровень угрозы атаки БПЛА.По данным главы области, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и глава района.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.7 апреля беспилотник был обнаружен и подавлен в в Краснинском районе области.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять дронов уничтожены над Брянской областьюБПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводомДва беспилотника сбили под Липецком

липецкая область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, россия