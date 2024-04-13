https://crimea.ria.ru/20240413/drony-kamikadze-vsu-atakovali-agrariev-na-belgorodschine--ranen-traktorist-1136522872.html

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев на Белгородщине – ранен тракторист

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев на Белгородщине – ранен тракторист - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев на Белгородщине – ранен тракторист

Осколочные ранения получил житель Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на аграриев. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T12:13

2024-04-13T12:13

2024-04-13T12:14

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420407_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ffdece1de5d598425de20d50c6b635ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Осколочные ранения получил житель Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на аграриев. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский.Мужчина получил осколочное ранение плеча. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также повреждения получили оба транспортных средства.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Накануне ВСУ атаковали Токмак Запорожской области. По предварительным данным, погибли 8 человек, еще 18 госпитализированы с ранениями и ожогами. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненыхУдар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных домаУкраинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости