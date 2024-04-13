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Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев на Белгородщине – ранен тракторист - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев на Белгородщине – ранен тракторист
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев на Белгородщине – ранен тракторист - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев на Белгородщине – ранен тракторист
Осколочные ранения получил житель Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на аграриев. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T12:13
2024-04-13T12:14
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Осколочные ранения получил житель Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на аграриев. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский.Мужчина получил осколочное ранение плеча. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также повреждения получили оба транспортных средства.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Накануне ВСУ атаковали Токмак Запорожской области. По предварительным данным, погибли 8 человек, еще 18 госпитализированы с ранениями и ожогами. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненыхУдар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных домаУкраинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев на Белгородщине – ранен тракторист

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев в Белгородской области – ранен тракторист

12:13 13.04.2024 (обновлено: 12:14 13.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Осколочные ранения получил житель Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на аграриев. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский.
"Трактор и "КамАЗ" были атакованы ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе, – написал в своем Telegram-канале Гладков. – В результате взрыва пострадал тракторист".
Мужчина получил осколочное ранение плеча. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также повреждения получили оба транспортных средства.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Накануне ВСУ атаковали Токмак Запорожской области. По предварительным данным, погибли 8 человек, еще 18 госпитализированы с ранениями и ожогами. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область.
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