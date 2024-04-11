https://crimea.ria.ru/20240411/poskrebli-po-susekam-chto-zelenskiy-vyprosil-u-latvii-1136484102.html

Поскребли по сусекам: что Зеленский выпросил у Латвии

Поскребли по сусекам: что Зеленский выпросил у Латвии - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Поскребли по сусекам: что Зеленский выпросил у Латвии

Латвия предоставит Киеву военную помощь на 112 миллионов евро в этом году, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Ригу. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T16:12

2024-04-11T16:12

2024-04-11T16:15

владимир зеленский (президент украины)

украина

латвия

новости

поставки западного оружия украине

рига

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Латвия предоставит Киеву военную помощь на 112 миллионов евро в этом году, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Ригу.По словам Зеленского, Латвия также будет помогать Киеву с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.Ранее в министерстве обороны Латвии заявили, что Рига готова рассмотреть отправку своих войск на Украину, если в НАТО появится соответствующий консенсус по данному вопросу.На минувшей неделе Зеленский сообщал о подписании соглашения с Финляндией, которая, по его словам, будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.Руководство Минобороны России и МИД РФ, а также представители Кремля неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число человеческих жертв и затягивают военный конфликт.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии100 млрд для Зеленского: будут ли члены НАТО раскошеливаться ради УкраиныДля Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского

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2024

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владимир зеленский (президент украины), украина, латвия, новости, поставки западного оружия украине, рига, всу (вооруженные силы украины)