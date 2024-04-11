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Поскребли по сусекам: что Зеленский выпросил у Латвии - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Поскребли по сусекам: что Зеленский выпросил у Латвии
Поскребли по сусекам: что Зеленский выпросил у Латвии - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Поскребли по сусекам: что Зеленский выпросил у Латвии
Латвия предоставит Киеву военную помощь на 112 миллионов евро в этом году, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Ригу. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T16:12
2024-04-11T16:15
владимир зеленский (президент украины)
украина
латвия
новости
поставки западного оружия украине
рига
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Латвия предоставит Киеву военную помощь на 112 миллионов евро в этом году, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Ригу.По словам Зеленского, Латвия также будет помогать Киеву с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.Ранее в министерстве обороны Латвии заявили, что Рига готова рассмотреть отправку своих войск на Украину, если в НАТО появится соответствующий консенсус по данному вопросу.На минувшей неделе Зеленский сообщал о подписании соглашения с Финляндией, которая, по его словам, будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.Руководство Минобороны России и МИД РФ, а также представители Кремля неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число человеческих жертв и затягивают военный конфликт.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии100 млрд для Зеленского: будут ли члены НАТО раскошеливаться ради УкраиныДля Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), украина, латвия, новости, поставки западного оружия украине, рига, всу (вооруженные силы украины)
Поскребли по сусекам: что Зеленский выпросил у Латвии

Латвия предоставит Украине военную помощь на 112 миллионов евро в этом году – Зеленский

16:12 11.04.2024 (обновлено: 16:15 11.04.2024)
 
© AP Photo Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Латвия предоставит Киеву военную помощь на 112 миллионов евро в этом году, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Ригу.

"Имеем конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке... В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Латвия также будет помогать Киеву с восстановлением и защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.
Ранее в министерстве обороны Латвии заявили, что Рига готова рассмотреть отправку своих войск на Украину, если в НАТО появится соответствующий консенсус по данному вопросу.
На минувшей неделе Зеленский сообщал о подписании соглашения с Финляндией, которая, по его словам, будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.
Руководство Минобороны России и МИД РФ, а также представители Кремля неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число человеческих жертв и затягивают военный конфликт.
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