https://crimea.ria.ru/20240408/zaputat-i-udarit-zachem-zapad-zagovoril-o-peregovorakh-rossii-i-ukrainy-1136365483.html

Запутать и ударить: зачем Запад заговорил о переговорах России и Украины

Запутать и ударить: зачем Запад заговорил о переговорах России и Украины - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Запутать и ударить: зачем Запад заговорил о переговорах России и Украины

Появляющиеся в публичном пространстве противоречивые сведения о событиях в зоне СВО и готовности Украины и Запада к переговорам с Россией являются... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T12:56

2024-04-08T12:56

2024-04-08T12:56

радио "спутник в крыму"

мнения

игорь шатров

украина

политика

новости сво

россия

в мире

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Появляющиеся в публичном пространстве противоречивые сведения о событиях в зоне СВО и готовности Украины и Запада к переговорам с Россией являются информационной кампанией противника, цель которой – заманить РФ в ловушку и переломить ситуацию в конфликте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, в публичном пространстве в последнее время появляется все больше противоречивых сообщений, в том числе политического характера."Снова переговоры, речь о размене территорий, о том, что будут толкать Украину, чтобы она согласилась на статус-кво, приняла нынешнюю ситуацию на линии боевого соприкосновения как данность и дальше вела бы дело к переговорам", – отметил Шатров.По мнению эксперта, как и взаимоисключающие заявления руководства Киева о ситуации на фронте, и противоречивые действия самих ВСУ, эти события в медийной плоскости являются информационной кампанией врага, цель которой заманить Россию в ловушку.Смятение в умах на БанковойОдновременно такая обстановка "смятения в умах" является отражением ситуации, в которой оказалась власть на Украине и лично президент Украины Владимир Зеленский, которого "атакуют разного рода советники и советчики с Запада и внутри"."У него ситуация вряд ли спокойная. Угроза военного переворота существует в Киеве, и он все сделал для того, чтобы это не случилось: задвинул всех возможных персонажей куда подальше, дал им какие-то новые посты. Результат всего этого – те самые действия и противодействия, такие как эвакуация людей и атаки на Запорожскую АЭС, которые выглядят противоречиво, но при этом являются свидетельством того, что в умах в Киеве, на Банковой больше смятение", – считает эксперт.Переворот в Киеве – реальность и фантазияПо мнению Шатрова, возможность свержения власти в Киеве, военного или государственного переворота, существует реально, но одновременно является и фантазией.Это объясняется тем, что желающие убрать Зеленского и взять власть в свои руки есть, но никто не хочет потом сдаваться. А делать это придется, поскольку "заговорщики в Киеве не будут действовать в интересах РФ – это те, кто будет действовать только в интересах Запада", подчеркнул Шатров.В последнее время в разных своих публичных выступлениях и интервью Владимир Зеленский заявлял, что Украина ослабла и может скоро пасть в отсутствие помощи Запада и что на фронте ситуация стабилизирована и наступают ВСУ, а не армия России.Цель тотального вранья об успехах Киева в зоне спецоперации накануне прокомментировал РИА Новости Крым военный эксперт Александр Хроленко. Смысл лжи Зеленского о мобилизации на Украине объяснила политолог и социолог Наталья Киселева. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский стал жертвой американских выборов – ЗахароваЗеленский грозится "ответить за Харьков"Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, украина, политика, новости сво, россия, в мире, владимир зеленский (президент украины)