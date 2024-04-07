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Крымчан ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Крымчан ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные
Крымчан ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Крымчан ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные
Жителей Крыма ждет четырехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием в пятницу праздника Ураза-байрам. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T20:18
2024-04-07T20:18
праздники и памятные даты
крым
ураза-байрам
религия
ислам
общество
выходной в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Жителей Крыма ждет четырехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием в пятницу праздника Ураза-байрам.Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста. С раннего утра в этот день проходят торжественные богослужения в мечетях Крыма и всей России. В этом году он выпадает на пятницу, 12 апреля.Таким образом, крымчане будут отдыхать три дня до 14 апреля включительно, а трудовые будни начнутся в понедельник, 15 апреля.В Рамадан (Рамазан) верующие мусульмане держат строгий пост ураза, отказываясь от еды, воды и интимных отношений в светлое время суток. У последователей Ислама этот период года – особое время для молитв, благих деяний, размышлений и осмысления ценностей, излечения от духовных недугов и искупления грехов. В 2024 году Рамадан начался 10 марта. В этот день глава Крыма Сергей Аксенов поздравил мусульман, отметив, что мусульманская община в республике вносит значительный вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле. Также в марте у православных христиан начался самый строгий Великий пост. В этом году он длится с 18 марта по 4 мая. Долгое говение как ограничение прежде всего духовное, а также гастрономическое, является подготовкой к Пасхе, в этом году она выпадает на 5 мая. А день начала Великого поста в 2024-м совпал с днем обретения мощей Святителя Луки Крымского и Днем воссоединения Крыма с Россией – о символизме этого ранее рассказал священник из Севастополя. Ранее сообщалось, что россиян ожидает шестидневная рабочая неделя и длинные выходные в конце апреля – начале мая.Читайте также на РИА Новости Крым:В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм
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праздники и памятные даты, крым, ураза-байрам , религия, ислам, общество, выходной в крыму, новости крыма
Крымчан ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные

Жителей Крыма ждет четырехдневная рабочая неделя и три выходных дня по случаю Ураза-байрам

20:18 07.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь
Календарь - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Жителей Крыма ждет четырехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием в пятницу праздника Ураза-байрам.
Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста. С раннего утра в этот день проходят торжественные богослужения в мечетях Крыма и всей России. В этом году он выпадает на пятницу, 12 апреля.
Таким образом, крымчане будут отдыхать три дня до 14 апреля включительно, а трудовые будни начнутся в понедельник, 15 апреля.
В Рамадан (Рамазан) верующие мусульмане держат строгий пост ураза, отказываясь от еды, воды и интимных отношений в светлое время суток. У последователей Ислама этот период года – особое время для молитв, благих деяний, размышлений и осмысления ценностей, излечения от духовных недугов и искупления грехов. В 2024 году Рамадан начался 10 марта. В этот день глава Крыма Сергей Аксенов поздравил мусульман, отметив, что мусульманская община в республике вносит значительный вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле.
Также в марте у православных христиан начался самый строгий Великий пост. В этом году он длится с 18 марта по 4 мая. Долгое говение как ограничение прежде всего духовное, а также гастрономическое, является подготовкой к Пасхе, в этом году она выпадает на 5 мая. А день начала Великого поста в 2024-м совпал с днем обретения мощей Святителя Луки Крымского и Днем воссоединения Крыма с Россией – о символизме этого ранее рассказал священник из Севастополя.
Ранее сообщалось, что россиян ожидает шестидневная рабочая неделя и длинные выходные в конце апреля – начале мая.
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Праздники и памятные датыКрымУраза-байрамРелигияИсламОбществоВыходной в КрымуНовости Крыма
 
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