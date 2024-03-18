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Духовная победа и пост: военный священник объяснил символизм 18 марта

Духовная победа и пост: военный священник объяснил символизм 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Духовная победа и пост: военный священник объяснил символизм 18 марта

День воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта, совпадает с Днем памяти Святителя Луки Крымского - небесного покровителя полуострова. И тот... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T18:35

2024-03-18T18:35

2024-03-18T18:35

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. День воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта, совпадает с Днем памяти Святителя Луки Крымского - небесного покровителя полуострова. И тот факт, что решение о принятии двух новых субъектов в состав РФ пришлось именно на эту дату, имеет глубокий духовный смысл. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал настоятель храма во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены в Севастополе, штатный военный священник 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ, протоиерей Александр Бондаренко.Небесный защитник КрымаПо его словам, путь Крыма домой длился не один год, и символично, что завершение этого пути пришлось именно на 18 марта – день обретения мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Выдающийся врач и проповедник, доктор медицины Лука (Войно-Ясенецкий) прошел через гонения и ссылки – но продолжал оперировать людей и помогать им до тех пор, пока не ослеп. 11 июня 1961 года его не стало, и спустя три десятка лет его честные мощи были обретены и перенесены в Свято-Троицкий собор в Симферополе. В республике и за ее пределами есть много историй о чудесных исцелениях по молитвам святому Луке, поэтому многие его считают "небесным заступником Крыма". На страже души и страныВ нынешнем году с днем обретения мощей Святителя Луки Крымского совпало и начало Великого поста, напоминает Бондаренко. Это самый строгий в православном церковном календаре пост, который Святитель Лука считал мощным орудием в духовной борьбе христианина. Отец Александр, в свою очередь, сравнивает его с военным постом, когда человек стоит на защите чего-либо. По своей сути, пост - это время, когда люди становятся на страже своей души и стараются максимально ограничить себя в том, что не служит ее спасению."И нужно быть внимательным и не допускать к себе мыслей, которые могут перерасти в негативные поступки. Это время отречения от страстей и исправления недостатков, надо прощать обиды и стараться не причинять их другим. И, конечно, это более углубленное общение с богом", – сказал Бондаренко.Пост длится 40 дней и в это время верующие читают особые молитвы, ограничивают себя в определенной пище. Послабление разрешены для беременных и кормящих женщин, престарелых и больных, а также для детей. Также строгих ограничений в пище нет для военнослужащих, которые выполняют свои боевые задачи. Однако духовная часть поста для военного очень важна, подчеркивает священник. Особенно сейчас, когда российские бойцы стоят на передовой, защищая всю страну и ее многомиллионное население.Интересные факты об Александре Бондаренко:• Он - штатный военный священник.• Советский и российский офицер. Отдал службе в Вооруженных силах 25 лет.• Последние 10 лет совмещал военное дело с пастырским служением – по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Это стало уникальным случаем в ВС России.• В 2010-м был назначен на новую должность помощника командующего Черноморским флотом по работе с верующими военнослужащими.• Содействовал строительству и ремонту десяти храмов, инициировал их оборудование на кораблях.• При его участии построен храм Александра Невского на территории дважды орденоносной 810-й бригады морской пехоты в Севастополе и отреставрирован храм св. Архистратига Михаила – гарнизонная церковь в центре города (1848).• В числе наград имеет медаль "За освобождение Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВОВ зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священников Закон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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