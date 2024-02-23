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В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВО

В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВО - РИА Новости Крым, 23.02.2024

В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВО

С Днем защитника Отечества российских военнослужащих поздравил военный священник, настоятель храма во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T18:12

2024-02-23T18:12

2024-02-23T18:12

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С Днем защитника Отечества российских военнослужащих поздравил военный священник, настоятель храма во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены (село Орловка), протоиерей Александр Бондаренко. Сам он прослужил в Вооруженных силах 25 лет. Большую часть из них отдал военно-морской авиации ЧФ, в Каче, а последние десять совмещал военное дело с пастырским служением – по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Отец Александр стал первым штатным военным священником в новейшей истории России. В 2010-м он был назначен на введенную на флоте должность помощника командующего ЧФ по работе с верующими военнослужащими. Сегодня он один из восьми священнослужителей, закрепленных за госпиталем Черноморского флота в Севастополе и штатный священник одной из воинских частей.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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