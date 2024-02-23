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В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВО - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВО
В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВО - РИА Новости Крым, 23.02.2024
В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВО
С Днем защитника Отечества российских военнослужащих поздравил военный священник, настоятель храма во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T18:12
2024-02-23T18:12
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С Днем защитника Отечества российских военнослужащих поздравил военный священник, настоятель храма во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены (село Орловка), протоиерей Александр Бондаренко. Сам он прослужил в Вооруженных силах 25 лет. Большую часть из них отдал военно-морской авиации ЧФ, в Каче, а последние десять совмещал военное дело с пастырским служением – по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Отец Александр стал первым штатным военным священником в новейшей истории России. В 2010-м он был назначен на введенную на флоте должность помощника командующего ЧФ по работе с верующими военнослужащими. Сегодня он один из восьми священнослужителей, закрепленных за госпиталем Черноморского флота в Севастополе и штатный священник одной из воинских частей.
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видео, севастополь, праздники и памятные даты, день защитника отечества, общество, православие, новости сво, герои сво, видео
В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВО

Надевший погоны человек навсегда остается защитником Родины - военный священник Бондаренко

18:12 23.02.2024
 
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С Днем защитника Отечества российских военнослужащих поздравил военный священник, настоятель храма во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены (село Орловка), протоиерей Александр Бондаренко.
Сам он прослужил в Вооруженных силах 25 лет. Большую часть из них отдал военно-морской авиации ЧФ, в Каче, а последние десять совмещал военное дело с пастырским служением – по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
Отец Александр стал первым штатным военным священником в новейшей истории России. В 2010-м он был назначен на введенную на флоте должность помощника командующего ЧФ по работе с верующими военнослужащими. Сегодня он один из восьми священнослужителей, закрепленных за госпиталем Черноморского флота в Севастополе и штатный священник одной из воинских частей.
 
ВидеоСевастопольПраздники и памятные датыДень защитника ОтечестваОбществоПравославиеНовости СВОГерои СВО
 
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