https://crimea.ria.ru/20240310/aksenov-pozdravil-musulman-kryma-i-rossii-s-nachalom-ramadana-1135541271.html
Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом Рамадана
Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом Рамадана - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом Рамадана
Глава РК Сергей Аксенов поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан, отметив, что мусульманская община Крыма вносит значительный вклад в укрепление... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T20:54
2024-03-10T20:54
2024-03-10T20:55
сергей аксенов
рамадан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Глава РК Сергей Аксенов поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан, отметив, что мусульманская община Крыма вносит значительный вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле. Пост с таким содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".По мнению Аксенова, в республике налажено плодотворное сотрудничество между светской властью и Духовным управлением мусульман Крыма и Севастополя, которое ведет огромную просветительскую работу и реализует важные благотворительные и общественные проекты, что благотворно сказывается на развитии Крыма.Он поздравил мусульман Крыма и всей России с началом священного месяца Рамадан – временем духовного очищения и обновления, отметив, что древний праздник обращает верующих к вечным ценностям – добру, состраданию и милосердию.Также с началом священного месяца Рамадан мусульман Крыма ранее поздравил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
https://crimea.ria.ru/20240310/svyaschennyy-mesyats-ramadan-kak-ochistitsya-ot-grekhov-i-obnovitsya-1135538162.html
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сергей аксенов, рамадан, новости крыма, религия, мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), крым
Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом Рамадана
Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом священного месяца Рамадан
20:54 10.03.2024 (обновлено: 20:55 10.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Глава РК Сергей Аксенов поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан, отметив, что мусульманская община Крыма вносит значительный вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле. Пост с таким содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".
По мнению Аксенова, в республике налажено плодотворное сотрудничество между светской властью и Духовным управлением мусульман Крыма и Севастополя, которое ведет огромную просветительскую работу и реализует важные благотворительные и общественные проекты, что благотворно сказывается на развитии Крыма.
"Мусульманская община Крыма вносит большой вклад в развитие нашей республики, в укрепление мира и согласия на крымской земле", – написал Аксенов.
Он поздравил мусульман Крыма и всей России с началом священного месяца Рамадан – временем духовного очищения и обновления, отметив, что древний праздник обращает верующих к вечным ценностям – добру, состраданию и милосердию.
"В этот праздничный день желаю всем мира, здоровья, благополучия, духовной радости и всего самого доброго и светлого!" – обратился глава Крыма к мусульманам.
Также с началом священного месяца Рамадан мусульман Крыма ранее поздравил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.