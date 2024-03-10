https://crimea.ria.ru/20240310/aksenov-pozdravil-musulman-kryma-i-rossii-s-nachalom-ramadana-1135541271.html

Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом Рамадана

Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом Рамадана - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Аксенов поздравил мусульман Крыма и России с началом Рамадана

Глава РК Сергей Аксенов поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан, отметив, что мусульманская община Крыма вносит значительный вклад в укрепление... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T20:54

2024-03-10T20:54

2024-03-10T20:55

сергей аксенов

рамадан

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Глава РК Сергей Аксенов поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан, отметив, что мусульманская община Крыма вносит значительный вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле. Пост с таким содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".По мнению Аксенова, в республике налажено плодотворное сотрудничество между светской властью и Духовным управлением мусульман Крыма и Севастополя, которое ведет огромную просветительскую работу и реализует важные благотворительные и общественные проекты, что благотворно сказывается на развитии Крыма.Он поздравил мусульман Крыма и всей России с началом священного месяца Рамадан – временем духовного очищения и обновления, отметив, что древний праздник обращает верующих к вечным ценностям – добру, состраданию и милосердию.Также с началом священного месяца Рамадан мусульман Крыма ранее поздравил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

https://crimea.ria.ru/20240310/svyaschennyy-mesyats-ramadan-kak-ochistitsya-ot-grekhov-i-obnovitsya-1135538162.html

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сергей аксенов, рамадан, новости крыма, религия, мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), крым