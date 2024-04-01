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Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля
Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля
Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля – начале мая этого года. Об этом напомнили в Роструде. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T09:31
2024-04-01T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля – начале мая этого года. Об этом напомнили в Роструде.Уточняется, что суббота 27 апреля станет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник 29 апреля. В результате длинные выходные, приуроченные к майским праздникам, продлятся с 28 апреля по 1 мая.Об учреждении пяти дополнительных нерабочих праздничных дней Херсонской области ранее сообщал губернатор Владимир Сальдо.Дополнительные нерабочие дни также объявлены в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздничные и выходные дни 2024 годаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях
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выходной в крыму, праздники и памятные даты, отдых, роструд, россия, общество
Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля

Роструд: шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля

09:31 01.04.2024 (обновлено: 09:38 01.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Повседневная жизнь.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля – начале мая этого года. Об этом напомнили в Роструде.
"В конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что суббота 27 апреля станет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник 29 апреля. В результате длинные выходные, приуроченные к майским праздникам, продлятся с 28 апреля по 1 мая.
Об учреждении пяти дополнительных нерабочих праздничных дней Херсонской области ранее сообщал губернатор Владимир Сальдо.
Дополнительные нерабочие дни также объявлены в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно.
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Выходной в КрымуПраздники и памятные датыОтдыхРострудРоссияОбщество
 
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