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Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля

Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля

Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля – начале мая этого года. Об этом напомнили в Роструде. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T09:31

2024-04-01T09:31

2024-04-01T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля – начале мая этого года. Об этом напомнили в Роструде.Уточняется, что суббота 27 апреля станет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник 29 апреля. В результате длинные выходные, приуроченные к майским праздникам, продлятся с 28 апреля по 1 мая.Об учреждении пяти дополнительных нерабочих праздничных дней Херсонской области ранее сообщал губернатор Владимир Сальдо.Дополнительные нерабочие дни также объявлены в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздничные и выходные дни 2024 годаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выходной в крыму, праздники и памятные даты, отдых, роструд, россия, общество