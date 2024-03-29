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Пять дополнительных нерабочих дней объявили в Херсонской области

Пять дополнительных нерабочих дней объявили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Пять дополнительных нерабочих дней объявили в Херсонской области

В Херсонской области установлены пять дополнительных нерабочих праздничных дней в 2024 году. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T09:37

2024-03-29T09:37

2024-03-29T09:37

херсонская область

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области установлены пять дополнительных нерабочих праздничных дней в 2024 году. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо.В частности 12 апреля будет нерабочим днем — в связи с празднованием Ораза-байрам, 6 мая — в честь празднования Светлого Христова Воскресения (Пасхи).Также праздничными нерабочими днями объявлены 17 июня - в честь празднования Курбан-байрама, 24 июня — в связи с празднованием дня Святой Троицы, 30 сентября — по случаю Дня воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.Дополнительные нерабочие дни ранее объявлены в Крыму в связи со следующими праздниками: 18 марта – День воссоединения с Россией, 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Для всех россиян следующие длинные выходные наступят более чем через месяц, они продлятся четыре дня - в честь праздника Весны и Труда в стране нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздничные и выходные дни 2024 годаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, общество, праздники и памятные даты, новости