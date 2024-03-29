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Пять дополнительных нерабочих дней объявили в Херсонской области
Пять дополнительных нерабочих дней объявили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Пять дополнительных нерабочих дней объявили в Херсонской области
В Херсонской области установлены пять дополнительных нерабочих праздничных дней в 2024 году. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T09:37
2024-03-29T09:37
2024-03-29T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области установлены пять дополнительных нерабочих праздничных дней в 2024 году. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо.В частности 12 апреля будет нерабочим днем — в связи с празднованием Ораза-байрам, 6 мая — в честь празднования Светлого Христова Воскресения (Пасхи).Также праздничными нерабочими днями объявлены 17 июня - в честь празднования Курбан-байрама, 24 июня — в связи с празднованием дня Святой Троицы, 30 сентября — по случаю Дня воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.Дополнительные нерабочие дни ранее объявлены в Крыму в связи со следующими праздниками: 18 марта – День воссоединения с Россией, 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Для всех россиян следующие длинные выходные наступят более чем через месяц, они продлятся четыре дня - в честь праздника Весны и Труда в стране нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздничные и выходные дни 2024 годаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях
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херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, общество, праздники и памятные даты, новости
Пять дополнительных нерабочих дней объявили в Херсонской области
Сальдо: в Херсонской области установлены пять дополнительных праздничных дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области установлены пять дополнительных нерабочих праздничных дней в 2024 году. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо.
В частности 12 апреля будет нерабочим днем — в связи с празднованием Ораза-байрам, 6 мая — в честь празднования Светлого Христова Воскресения (Пасхи).
Также праздничными нерабочими днями объявлены 17 июня - в честь празднования Курбан-байрама, 24 июня — в связи с празднованием дня Святой Троицы, 30 сентября — по случаю Дня воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.
"В случае, если нерабочий праздничный день совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день", - уточнил губернатор.
Дополнительные нерабочие дни ранее объявлены в Крыму
в связи со следующими праздниками: 18 марта – День воссоединения с Россией, 12 апреля – Ораза-байрам, 6 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня – Курбан-байрам и 24 июня - Святая Троица. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно.
Для всех россиян следующие длинные выходные наступят более чем через месяц, они продлятся четыре дня - в честь праздника Весны и Труда в стране нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.
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