https://crimea.ria.ru/20240407/svyaschennik-rasskazal-o-samoy-populyarnoy-traditsii-blagovescheniya-1136341891.html

Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения

Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который приходится на 7 апреля, напоминает о свободе, данной человеку Богом, ведь только после согласия Девы Марии... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T08:38

2024-04-07T08:38

2024-04-07T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который приходится на 7 апреля, напоминает о свободе, данной человеку Богом, ведь только после согласия Девы Марии состоялось чудо бессемянного зачатия Сына Божия, Иисуса Христа - от Святого Духа, таким образом, Бог творит спасение человека вместе с человеком, оно "предполагает свободный ответ человека", рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане веруют, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух).Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не богослужебная, но любимая многими, птицы тут символизируют действие Святого Духа, рассказал Максим Козлов.По его словам, после литургии выпускают подготовленных к этому птиц, чаще всего голубей."Благовещение - начало Нового Завета, потому что именно во время Благовещения исполняется предвечный замысел Пресвятой Троицы о том, что для спасения человеческого рода Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, станет сыном человеческим, то есть оставаясь истинным Богом, станет и истинным человеком, и для этого родится как человек. При этом его зачатие будет чудесным, бессеменным - от Духа Святого и чистой девушки, которую мы знаем как деву Марию, Пресвятую Богородицу", - рассказал Максим Козлов.О том, что Марии предстоит стать матерью обещанного еще в Ветхом Завете Мессии, ей сообщает архангел Гавриил, а описано это в Евангелии от Луки. Дева Мария отвечает Архангелу Гавриилу: "Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему".Таким образом, продолжает он, спасение человеческого рода – это, с одной стороны, действие триединого Бога, но с другой – "спасение предполагает свободный ответ человечества". "События Благовещения - это напоминание и о Богоданной свободе человека - свободе воли как неотъемлемой черте образа Божия в нас, и об уважении со стороны Бога этой свободы в человеке, и о том, что спасение человека - это не Бог, который все совершает сам, но Бог, который творит это спасение вместе с человеком - как в судьбе каждого конкретного человека, так и в целом человеческого рода", - рассказал глава Учебного комитета РПЦ.Праздник Благовещения – один из древнейших в церковном уставе.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

православие, религия, благовещенье, христианство, общество, россия