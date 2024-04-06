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Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
В Севастополе в субботу проходят учения флота по противодействию диверсантам. В городе слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T11:04
2024-04-06T11:04
2024-04-06T11:04
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проходят учения флота по противодействию диверсантам. В городе слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.Учения в Севастополе также проводились накануне вечером. Военные Черноморского флота проводили тренировки со стрельбой из стрелкового оружия.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Военные учения в Крыму и Севастополе, а также уничтожение боеприпасов проходит регулярно. Власти сообщают об том на своих официальных страницах в интернете.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуВ Крыму будет громко – власти объяснили причинуСтрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
Тренировки расчетов ППДО со стрельбой проходят в субботу в Севастополе