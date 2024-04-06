https://crimea.ria.ru/20240406/zvuki-strelby-v-sevastopole-svyazany-s-ucheniyami-flota-1136326897.html

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота

В Севастополе в субботу проходят учения флота по противодействию диверсантам. В городе слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T11:04

2024-04-06T11:04

2024-04-06T11:04

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118708045_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_438628c6e435515193fb6c6f41746fcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проходят учения флота по противодействию диверсантам. В городе слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.Учения в Севастополе также проводились накануне вечером. Военные Черноморского флота проводили тренировки со стрельбой из стрелкового оружия.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Военные учения в Крыму и Севастополе, а также уничтожение боеприпасов проходит регулярно. Власти сообщают об том на своих официальных страницах в интернете.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуВ Крыму будет громко – власти объяснили причинуСтрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма