Рейтинг@Mail.ru
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240406/zvuki-strelby-v-sevastopole-svyazany-s-ucheniyami-flota-1136326897.html
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
В Севастополе в субботу проходят учения флота по противодействию диверсантам. В городе слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T11:04
2024-04-06T11:04
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118708045_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_438628c6e435515193fb6c6f41746fcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проходят учения флота по противодействию диверсантам. В городе слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.Учения в Севастополе также проводились накануне вечером. Военные Черноморского флота проводили тренировки со стрельбой из стрелкового оружия.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Военные учения в Крыму и Севастополе, а также уничтожение боеприпасов проходит регулярно. Власти сообщают об том на своих официальных страницах в интернете.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуВ Крыму будет громко – власти объяснили причинуСтрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118708045_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_ecac3e6bb99d6395ae4927264a71232e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота

Тренировки расчетов ППДО со стрельбой проходят в субботу в Севастополе

11:04 06.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения военных в Крыму
Учения военных в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проходят учения флота по противодействию диверсантам. В городе слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 11.00 до 11.30 на Южном и Северном молах флот проводит традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.
Учения в Севастополе также проводились накануне вечером. Военные Черноморского флота проводили тренировки со стрельбой из стрелкового оружия.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Военные учения в Крыму и Севастополе, а также уничтожение боеприпасов проходит регулярно. Власти сообщают об том на своих официальных страницах в интернете.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
В Крыму будет громко – власти объяснили причину
Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр
12:47Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске
12:32Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ
12:13В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
11:50Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры
11:33Космонавты с МКС приземлились в Казахстане
11:22Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе Украины
11:04Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
10:53Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики
10:42Курская область снова под огнем ВСУ: ранен мирный житель и разрушены дома
10:27Еще одного погибшего обнаружили в Орске
10:06В Орске нашли двух погибших 0:52
09:58Киев решил переименовать города в ЛНР
09:36Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки
09:19Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Киеве
09:03Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критического
08:47Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи
08:16Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории
08:03Двойной обман: телефонные аферисты взялись за жертв финансовых пирамид
07:38Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной
Лента новостейМолния