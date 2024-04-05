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Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов
Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов
В пятницу вечером военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T19:13
2024-04-05T19:16
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В пятницу вечером военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будет громко – власти объяснили причинуСтрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военныхСтрельба слышна в Армянске – что происходит на севере Крыма
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов

В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов со стрельбой - Развожаев

19:13 05.04.2024 (обновлено: 19:16 05.04.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения военных
Учения военных - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В пятницу вечером военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 19.30 на Южном и Северном молах, в районе Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", - написал он в Telegram-канале.
И добавил, что в городе все спокойно.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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