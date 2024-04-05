https://crimea.ria.ru/20240405/strelba-v-sevastopole-flot-treniruetsya-unichtozhat-diversantov--1136317937.html

Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов

Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов

В пятницу вечером военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T19:13

2024-04-05T19:13

2024-04-05T19:16

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В пятницу вечером военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будет громко – власти объяснили причинуСтрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военныхСтрельба слышна в Армянске – что происходит на севере Крыма

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма