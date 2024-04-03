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Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных
Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных
Звуки стрельбы, которые жители и гости Севастополя могут слышать вечером в среду, связаны с тренировками военных. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T20:19
2024-04-03T20:23
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые жители и гости Севастополя могут слышать вечером в среду, связаны с тренировками военных. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, тренировка ориентировочно продлится до 20:30.Это уже не первые за день тренировки военных расчетов. Днем флот проводил на Южном и Северном молах, в районе Стрелецкой и Камышовой бухт, традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуСтрельба слышна в Армянске – что происходит на севере КрымаКакие новые ракетоносцы войдут в состав Черноморского флота
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных

Военные проводят учебные стрельбы в районе Казачьей бухты в Севастополе - Развожаев

20:19 03.04.2024 (обновлено: 20:23 03.04.2024)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые жители и гости Севастополя могут слышать вечером в среду, связаны с тренировками военных. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки - это в одной из воинских частей в районе Казачьей бухты проходят учебные стрельбы", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, тренировка ориентировочно продлится до 20:30.
Это уже не первые за день тренировки военных расчетов. Днем флот проводил на Южном и Северном молах, в районе Стрелецкой и Камышовой бухт, традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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