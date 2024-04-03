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Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных

Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Стрельба в районе Казачьей бухты в Севастополе связана с учениями военных

Звуки стрельбы, которые жители и гости Севастополя могут слышать вечером в среду, связаны с тренировками военных. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T20:19

2024-04-03T20:19

2024-04-03T20:23

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые жители и гости Севастополя могут слышать вечером в среду, связаны с тренировками военных. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, тренировка ориентировочно продлится до 20:30.Это уже не первые за день тренировки военных расчетов. Днем флот проводил на Южном и Северном молах, в районе Стрелецкой и Камышовой бухт, традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуСтрельба слышна в Армянске – что происходит на севере КрымаКакие новые ракетоносцы войдут в состав Черноморского флота

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма