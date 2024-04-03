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В Севастополе проходят учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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В Севастополе проходят учения со стрельбой
В Севастополе проходят учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 03.04.2024
В Севастополе проходят учения со стрельбой
В Севастополе проходят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Власти Севастополя предупреждают, что в городе все спокойно.Традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия на Южном и Северном молах флот проводил в Севастополе и накануне вечером.Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуШойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, крым
В Севастополе проходят учения со стрельбой

Учения со стрельбой проходят в Севастополе – власти

11:45 03.04.2024 (обновлено: 11:59 03.04.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 12:00 на Южном и Северном молах, в районе Стрелецкой и Камышовой бухт, флот проводит традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", – написал он в Telegram-канале.

Власти Севастополя предупреждают, что в городе все спокойно.
Традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия на Южном и Северном молах флот проводил в Севастополе и накануне вечером.
Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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