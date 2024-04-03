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В Севастополе проходят учения со стрельбой

В Севастополе проходят учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 03.04.2024

В Севастополе проходят учения со стрельбой

В Севастополе проходят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T11:45

2024-04-03T11:45

2024-04-03T11:59

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учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Власти Севастополя предупреждают, что в городе все спокойно.Традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия на Южном и Северном молах флот проводил в Севастополе и накануне вечером.Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуШойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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