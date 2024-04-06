https://crimea.ria.ru/20240406/uragan-v-moskve-i-ataka-dronov-na-tatarstan-top-novostey-nedeli-1136316507.html

Ураган в Москве и атака дронов на Татарстан: топ новостей недели

Ураган в Москве и атака дронов на Татарстан: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Ураган в Москве и атака дронов на Татарстан: топ новостей недели

На Москву обрушился ураган. Украинские беспилотники атаковали объекты в Татарстане. В Крыму Зеленского предупредили о возмездии. Лавров заявил о дискриминации... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T18:10

2024-04-06T18:10

2024-04-06T18:10

новости

новости крыма

ядерная энергетика

дуглас макгрегор

украина

сергей лавров

владимир зеленский (президент украины)

крым

юрий гемпель

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136335935_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_fe02ddca6a165f0fe7d08ea6b3d264ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На Москву обрушился ураган. Украинские беспилотники атаковали объекты в Татарстане. В Крыму Зеленского предупредили о возмездии. Лавров заявил о дискриминации крымских татар властями Украины. В Харькове обесточен "Источник нейтронов". Экс-советник Пентагона назвал Одессу русским городом.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Ураган в МосквеВ середине недели на столицу обрушился сильный ветер, скорость порывов достигала 21 метра в секунду. Ветер срывал кровли и обшивку с домов, валил деревья и светофоры.Власти оперативно закрыли крупные городские парки и другие открытые общественные места, разместили оповещения об опасности на экранах и табло города, но без жертв не обошлось. По данным мэрии, два человека погибли и еще 15 пострадали.Предупреждение Зеленскому из КрымаПредседатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предупредил президента Украины Владимира Зеленского о неминуемом возмездии после угроз ударить по полуострову американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Так парламентарий прокомментировал слова украинского лидера о том, что Киев хотел бы использовать ATACMS для ударов по аэродромам на полуострове.Гемпель выразил уверенность, что "за каждый удар по территории России последует возмездие, которое по своей силе во много раз превзойдет то, что попытаются предпринять украинские боевики".По его словам, любые воинские формирования, а тем более ракетные комплексы на Украине, находятся под пристальным вниманием российских военных.Атака украинских дронов на ТатарстанВ начале недели город Елабуга и Нижнекамск в Татарстане подверглись атаке беспилотников.В частности, два дрона самолетного типа попали в общежитие колледжа "Алабуга Политех". Пострадали 14 учащихся, большинство из них – выходцы из стран Африки. Беспилотники, атаковавшие общежитие, были оснащены оборудованием стран НАТО.Также вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий в Нижнекамске. Никто не пострадал, сам объект не получил серьезных повреждений.Дискриминация крымских татарГлава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе посольского круглого стола, что Украина в ООН преподносит себя борцом с дискриминацией украинцев и крымских татар в Крыму, тогда как за все годы нахождения полуострова в ее составе Киев не признавал крымско-татарский язык и не построил в регионе ни одной мечети.Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в Киеве признали крымско-татарский язык лишь после того, как Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года и после того, как уже Россия объявила государственными языками Республики Крым русский, украинский и крымско-татарский.Министр также отметил, что впервые в истории Крыма на полуострове строят Соборную мечеть, которая скоро откроет свои двери для мусульман. Кроме того, в регионе строятся новые школы и социальные объекты, проводится множество культурных мероприятий, восстанавливаются памятники украинской и крымско-татарской культуры.Заявление экс-советника Пентагона об ОдессеОдесса, как и Крым, никогда не была украинской, и Западу не удастся помешать России в ее освобождении, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его мнению, если Запад попытается вмешаться и пересечет границу со стороны Молдавии, Румынии или Польши, чтобы не допустить переход Одессы под контроль России, то он окажется в состоянии войны с Москвой. Макгрегор пояснил, что Кремль не потерпит присутствия НАТО на Западной Украине.Он также указал, что у союзников Киева закончились боеприпасы и оборудование, и у них недостаточно обученных войск.В Харькове обесточили "Источник нейтронов"В четверг Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что в Харькове обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании Харьковского физико-технического института за счет финансовой помощи США.Установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.По данным украинского ведомства, сработала система аварийного энергообеспечения, включились аварийные дизель-генераторы. Радиационный фон на площадке не повышен.

https://crimea.ria.ru/20240404/o-riskakh-yadernoy-bezopasnosti-v-svyazi-s-otklyucheniem-zaes-zayavili-v-magate-1136295901.html

https://crimea.ria.ru/20240406/chto-proiskhodit-v-orenburgskoy-oblasti-1136335022.html

https://crimea.ria.ru/20240405/grozit-li-avariey-otklyuchenie-yadernoy-ustanovki-v-kharkove-1136315831.html

украина

крым

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, ядерная энергетика, дуглас макгрегор, украина, сергей лавров, владимир зеленский (президент украины), крым, юрий гемпель, москва, происшествия