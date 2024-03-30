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"Как и Крым": в США сделали пугающее предупреждение об Одессе - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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"Как и Крым": в США сделали пугающее предупреждение об Одессе
"Как и Крым": в США сделали пугающее предупреждение об Одессе - РИА Новости Крым, 30.03.2024
"Как и Крым": в США сделали пугающее предупреждение об Одессе
Одесса не была украинским городом, и Западу не удастся помешать России в ее освобождении, предположил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T18:48
2024-03-30T18:58
дуглас макгрегор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Одесса не была украинским городом, и Западу не удастся помешать России в ее освобождении, предположил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.По мнению полковника, если Запад попытается вмешаться и пересечет границу со стороны Молдавии, Румынии или Польши, чтобы не допустить переход Одессы под контроль России, то он окажется в состоянии войны с Москвой. Макгрегор пояснил, что Кремль не потерпит присутствие НАТО на Западной Украине.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://crimea.ria.ru/20240330/57-gruppovykh-udarov---na-ukraine-porazheny-tsentry-prinyatiya-resheniy-1136157448.html
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дуглас макгрегор, одесса, крым, политика, мнения, украина, нато, россия
"Как и Крым": в США сделали пугающее предупреждение об Одессе

Макгрегор: Одесса никогда не была частью Украины

18:48 30.03.2024 (обновлено: 18:58 30.03.2024)
 
© AFP 2023 / BO AMSTRUPПотемкинская лестница в Одессе
Потемкинская лестница в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023 / BO AMSTRUP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Одесса не была украинским городом, и Западу не удастся помешать России в ее освобождении, предположил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Что касается Одессы с самого начала и конфликта было совершенно очевидно, что русские будут продвигаться по тем территориям, которые исторически были российскими и где проживает русскоговорящее население. Одесса никогда не была частью Украины, точно также, как и Крым", — отметил он.
По мнению полковника, если Запад попытается вмешаться и пересечет границу со стороны Молдавии, Румынии или Польши, чтобы не допустить переход Одессы под контроль России, то он окажется в состоянии войны с Москвой. Макгрегор пояснил, что Кремль не потерпит присутствие НАТО на Западной Украине.
"У нас закончились боеприпасы, оборудование, и у нас недостаточно обученных войск", — предупредил он.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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