https://crimea.ria.ru/20240330/kak-i-krym-v-ssha-sdelali-pugayuschee-preduprezhdenie-ob-odesse-1136159398.html

"Как и Крым": в США сделали пугающее предупреждение об Одессе

"Как и Крым": в США сделали пугающее предупреждение об Одессе - РИА Новости Крым, 30.03.2024

"Как и Крым": в США сделали пугающее предупреждение об Одессе

Одесса не была украинским городом, и Западу не удастся помешать России в ее освобождении, предположил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T18:48

2024-03-30T18:48

2024-03-30T18:58

дуглас макгрегор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Одесса не была украинским городом, и Западу не удастся помешать России в ее освобождении, предположил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.По мнению полковника, если Запад попытается вмешаться и пересечет границу со стороны Молдавии, Румынии или Польши, чтобы не допустить переход Одессы под контроль России, то он окажется в состоянии войны с Москвой. Макгрегор пояснил, что Кремль не потерпит присутствие НАТО на Западной Украине.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://crimea.ria.ru/20240330/57-gruppovykh-udarov---na-ukraine-porazheny-tsentry-prinyatiya-resheniy-1136157448.html

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дуглас макгрегор, одесса, крым, политика, мнения, украина, нато, россия