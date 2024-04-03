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Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве
Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве
Два человека погибли и 15 пострадали в результате обрушившегося на Москву ветра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T22:22
2024-04-03T22:24
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 15 пострадали в результате обрушившегося на Москву ветра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, в среду в Москве резко изменилась погода и поднялся ветер, который в порывах достигал скорости 21 метр в секунду.Он отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Городские службы в оперативном режиме устраняют последствия непогоды. добавил Собянин.По данным РИА Новости, один человек погиб при падении большого предмета с высоты здания на улице Вильгельма Пика в СВАО. Еще один погибший - рабочий, который скончался на строительном объекте из-за падения с высоты элемента ограждения, сообщает прокуратура Москвы.
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россия, москва, происшествия, стихия, погода, штормовое предупреждение, общество, новости
Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве

Ураган в Москве унес жизни двух человек - Собянин

22:22 03.04.2024 (обновлено: 22:24 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНепогода в Москве
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 15 пострадали в результате обрушившегося на Москву ветра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в среду в Москве резко изменилась погода и поднялся ветер, который в порывах достигал скорости 21 метр в секунду.
"Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Городские службы в оперативном режиме устраняют последствия непогоды. добавил Собянин.
По данным РИА Новости, один человек погиб при падении большого предмета с высоты здания на улице Вильгельма Пика в СВАО. Еще один погибший - рабочий, который скончался на строительном объекте из-за падения с высоты элемента ограждения, сообщает прокуратура Москвы.
 
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