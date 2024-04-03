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Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве

Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Два человека погибли и 15 пострадали от урагана в Москве

Два человека погибли и 15 пострадали в результате обрушившегося на Москву ветра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T22:22

2024-04-03T22:22

2024-04-03T22:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 15 пострадали в результате обрушившегося на Москву ветра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, в среду в Москве резко изменилась погода и поднялся ветер, который в порывах достигал скорости 21 метр в секунду.Он отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Городские службы в оперативном режиме устраняют последствия непогоды. добавил Собянин.По данным РИА Новости, один человек погиб при падении большого предмета с высоты здания на улице Вильгельма Пика в СВАО. Еще один погибший - рабочий, который скончался на строительном объекте из-за падения с высоты элемента ограждения, сообщает прокуратура Москвы.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия, стихия, погода, штормовое предупреждение, общество, новости