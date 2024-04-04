https://crimea.ria.ru/20240404/lavrov-raskryl-nepriyatnuyu-dlya-ukrainy-pravdu-o-krymskikh-tatarakh-1136281177.html
Лавров раскрыл неприятную для Украины правду о крымских татарах
Лавров раскрыл неприятную для Украины правду о крымских татарах - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Лавров раскрыл неприятную для Украины правду о крымских татарах
Украина в ООН преподносит себя борцом с дискриминацией украинцев и крымских татар в Крыму, тогда как за все годы нахождения полуострова в ее составе Киев не... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T13:19
2024-04-04T13:19
2024-04-04T13:20
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Украина в ООН преподносит себя борцом с дискриминацией украинцев и крымских татар в Крыму, тогда как за все годы нахождения полуострова в ее составе Киев не признавал крымско-татарский язык и не строил в регионе мечети. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в Киеве признали крымско-татарский язык лишь после того, как Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года и после того, как уже Россия объявила государственными языками Республики Крым русский, украинский и крымско-татарский."Впервые в истории строится Соборная мечеть в Крыму, скоро планируется ее открытие, такого никогда не было при украинском управлении полуостровом", - подчеркнул Лавров.Глава МИД РФ также отметил, что в российском Крыму строятся новые школы и социальные объекты, проводится множество культурных мероприятий, восстанавливаются памятники украинской и крымско-татарской культуры. В то же время на Украине уничтожаются памятники русским политическим деятелям и военачальникам – на тех землях, где именно Российская империя строила города, дороги, порты, развивала экономику.Международный суд ООН 31 января этого года вынес окончательное решение по инициированному Киевом процессу против России. В частности, суд отклонил большую часть претензий Украины в адрес РФ по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. Он отказался признать Россию государством-агрессором, а Донецкую и Луганскую народные республики – террористическими организациями. Суд также не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа* и отклонил обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове. Суд также отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев.Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РАИ Новости Крым отметила, что решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит, поскольку глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана.* экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Песков: Россия не потерпит у своих границ страну с планами захвата КрымаПодлинная независимость: что для России означает возвращение КрымаАнтироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), крым, украина, россия, крымские татары, общество, история, новости, крым многонациональный
Лавров раскрыл неприятную для Украины правду о крымских татарах
Киевский режим не признавал крымско-татарский язык и не строил мечети в Крыму – Лавров
13:19 04.04.2024 (обновлено: 13:20 04.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Украина в ООН преподносит себя борцом с дискриминацией украинцев и крымских татар в Крыму, тогда как за все годы нахождения полуострова в ее составе Киев не признавал крымско-татарский язык и не строил в регионе мечети. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В Международном суде ООН, когда шли слушания (по иску Украины против России – ред.), Украина преподносила себя борцом с дискриминацией украинской и крымско-татарской этнических групп. Но напомню, что все годы, когда Крым считался частью Украины, крымско-татарский язык не признавался киевским режимом, в Крыму не было построено ни одной мечети", - сказал министр в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в Киеве признали крымско-татарский язык лишь после того, как Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года и после того, как уже Россия объявила государственными языками Республики Крым русский, украинский и крымско-татарский.
"Впервые в истории строится Соборная мечеть в Крыму
, скоро планируется ее открытие, такого никогда не было при украинском управлении полуостровом", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ также отметил, что в российском Крыму строятся новые школы и социальные объекты, проводится множество культурных мероприятий, восстанавливаются памятники украинской и крымско-татарской культуры. В то же время на Украине уничтожаются памятники русским политическим деятелям и военачальникам – на тех землях, где именно Российская империя строила города, дороги, порты, развивала экономику.
Международный суд ООН 31 января этого года вынес окончательное решение по инициированному Киевом процессу против России. В частности, суд отклонил большую часть претензий Украины в адрес РФ по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. Он отказался признать Россию государством-агрессором, а Донецкую и Луганскую народные республики – террористическими организациями. Суд также не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа* и отклонил обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове. Суд также отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев.
Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РАИ Новости Крым отметила
, что решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит, поскольку глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное
, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана.
* экстремистская организация, запрещенная в России
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