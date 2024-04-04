https://crimea.ria.ru/20240404/lavrov-raskryl-nepriyatnuyu-dlya-ukrainy-pravdu-o-krymskikh-tatarakh-1136281177.html

Лавров раскрыл неприятную для Украины правду о крымских татарах

Лавров раскрыл неприятную для Украины правду о крымских татарах - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Лавров раскрыл неприятную для Украины правду о крымских татарах

Украина в ООН преподносит себя борцом с дискриминацией украинцев и крымских татар в Крыму, тогда как за все годы нахождения полуострова в ее составе Киев не... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T13:19

2024-04-04T13:19

2024-04-04T13:20

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Украина в ООН преподносит себя борцом с дискриминацией украинцев и крымских татар в Крыму, тогда как за все годы нахождения полуострова в ее составе Киев не признавал крымско-татарский язык и не строил в регионе мечети. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в Киеве признали крымско-татарский язык лишь после того, как Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года и после того, как уже Россия объявила государственными языками Республики Крым русский, украинский и крымско-татарский."Впервые в истории строится Соборная мечеть в Крыму, скоро планируется ее открытие, такого никогда не было при украинском управлении полуостровом", - подчеркнул Лавров.Глава МИД РФ также отметил, что в российском Крыму строятся новые школы и социальные объекты, проводится множество культурных мероприятий, восстанавливаются памятники украинской и крымско-татарской культуры. В то же время на Украине уничтожаются памятники русским политическим деятелям и военачальникам – на тех землях, где именно Российская империя строила города, дороги, порты, развивала экономику.Международный суд ООН 31 января этого года вынес окончательное решение по инициированному Киевом процессу против России. В частности, суд отклонил большую часть претензий Украины в адрес РФ по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. Он отказался признать Россию государством-агрессором, а Донецкую и Луганскую народные республики – террористическими организациями. Суд также не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа* и отклонил обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове. Суд также отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев.Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РАИ Новости Крым отметила, что решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит, поскольку глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана.* экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Песков: Россия не потерпит у своих границ страну с планами захвата КрымаПодлинная независимость: что для России означает возвращение КрымаАнтироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму

https://crimea.ria.ru/20240401/posyagnul-na-zhizn-ukraintsev-i-krymskikh-tatar-v-krymu-otvetili-budanovu-1136201986.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), крым, украина, россия, крымские татары, общество, история, новости, крым многонациональный