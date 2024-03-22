https://crimea.ria.ru/20240322/peskov-rossiya-ne-poterpit-u-svoikh-granits-stranu-s-planami-zakhvata-kryma-1135922895.html

Песков: Россия не потерпит у своих границ страну с планами захвата Крыма

Песков: Россия не потерпит у своих границ страну с планами захвата Крыма - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Песков: Россия не потерпит у своих границ страну с планами захвата Крыма

Россия не допустит у своих границ государства, которое намерено отобрать у нее Крым и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T12:48

2024-03-22T12:48

2024-03-22T12:49

россия

дмитрий песков

кремль

крым

новые регионы россии

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130913996_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d9dc163464619486d8fa2471c4d2db9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Россия не допустит у своих границ государства, которое намерено отобрать у нее Крым и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности ее граждан и территории.Он также заявил, что после вмешательства Запада в ведение специальной военной операции на Украине, конфликт стал для России войной.Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает создания "санитарной зоны" на Украине из-за атак на приграничные регионы России.Он также подчеркнул, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции - денацификация, демилитаризация Украины, ее нейтральный статус.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Киев создает "военные администрации" в Крыму – депутат ГосдумыДороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровВ Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму

https://crimea.ria.ru/20240322/okkupirovannye-kievom-chasti-novykh-regionov-rf-nuzhno-osvobodit--peskov-1135922245.html

россия

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, кремль, крым, новые регионы россии, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости