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Песков: Россия не потерпит у своих границ страну с планами захвата Крыма - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Песков: Россия не потерпит у своих границ страну с планами захвата Крыма
Песков: Россия не потерпит у своих границ страну с планами захвата Крыма - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Песков: Россия не потерпит у своих границ страну с планами захвата Крыма
Россия не допустит у своих границ государства, которое намерено отобрать у нее Крым и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T12:48
2024-03-22T12:49
россия
дмитрий песков
кремль
крым
новые регионы россии
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Россия не допустит у своих границ государства, которое намерено отобрать у нее Крым и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности ее граждан и территории.Он также заявил, что после вмешательства Запада в ведение специальной военной операции на Украине, конфликт стал для России войной.Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает создания "санитарной зоны" на Украине из-за атак на приграничные регионы России.Он также подчеркнул, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции - денацификация, демилитаризация Украины, ее нейтральный статус.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Киев создает "военные администрации" в Крыму – депутат ГосдумыДороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровВ Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму
https://crimea.ria.ru/20240322/okkupirovannye-kievom-chasti-novykh-regionov-rf-nuzhno-osvobodit--peskov-1135922245.html
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россия, дмитрий песков, кремль, крым, новые регионы россии, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Песков: Россия не потерпит у своих границ страну с планами захвата Крыма

РФ не допустит существования у своих границ желающего забрать Крым государства – Песков

12:48 22.03.2024 (обновлено: 12:49 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками" на горе Митридат в городе Керчь.
Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на горе Митридат в городе Керчь. - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Россия не допустит у своих границ государства, которое намерено отобрать у нее Крым и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов", - сказал представитель Кремля в интервью "Аргументам и фактам".

По словам Пескова, Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности ее граждан и территории.
Он также заявил, что после вмешательства Запада в ведение специальной военной операции на Украине, конфликт стал для России войной.
Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает создания "санитарной зоны" на Украине из-за атак на приграничные регионы России.
Он также подчеркнул, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции - денацификация, демилитаризация Украины, ее нейтральный статус.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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