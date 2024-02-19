Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240219/v-gosdume-otvetili-na-ukrainskie-ugrozy-krymu-1135049523.html
В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму
В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму - РИА Новости Крым, 19.02.2024
В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму
Обещания представителей киевской хунты отрезать Крым являются пустой бравадой, не стоящей и выеденного яйца. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T13:19
2024-02-19T13:19
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
государственная дума рф
михаил шеремет
мнения
украина
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119210789_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b9dd5814656d844b8853495e2f1ce43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Обещания представителей киевской хунты отрезать Крым являются пустой бравадой, не стоящей и выеденного яйца. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в пресс-центре РИА Новости Крым.Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук ранее заявил украинским СМИ, что вооруженные силы Украины намерены отрезать Крым от российской военной группировки.Шеремет добавил что, киевский режим стал в полной мере террористическим, применяя оружие против мирного населения российских регионов. Депутат также выразил уверенность, что нынешних украинских лидеров ждет международный трибунал.Президент Украины Владимир Зеленский интервью журналу The Economist в декабре прошлого года заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".Сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии ЗеленскогоНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119210789_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5a0dc10b9527bb945fdd9f4279f6bc15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, государственная дума рф, михаил шеремет, мнения, украина, всу (вооруженные силы украины)
В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму

Депутат Госдумы Шеремет назвал пустой бравадой угрозы Киева отрезать Крым

13:19 19.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Обещания представителей киевской хунты отрезать Крым являются пустой бравадой, не стоящей и выеденного яйца. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в пресс-центре РИА Новости Крым.
Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук ранее заявил украинским СМИ, что вооруженные силы Украины намерены отрезать Крым от российской военной группировки.
"О Крыме они твердят неустанно, повторяя, как мантру, обещания захватить Крым. Это пустая бравада, не стоящая и выеденного яйца", - сказал парламентарий.
Шеремет добавил что, киевский режим стал в полной мере террористическим, применяя оружие против мирного населения российских регионов. Депутат также выразил уверенность, что нынешних украинских лидеров ждет международный трибунал.
Президент Украины Владимир Зеленский интервью журналу The Economist в декабре прошлого года заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".
Сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского
Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада
"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаГосударственная Дума РФМихаил ШереметМненияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет
15:10Несколько частных домов горят в Алуште
14:59Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе
14:26Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения
14:15ВСУ обстреляли село в Брянской области – пострадали два человека
14:05Разделительные линии с Россией в Европе: эксперт оценил слова Писториуса
13:30Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробности
13:24Более 200 машин стоят в пробке перед Крымским мостом
13:19В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму
13:01Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике Ласпи
12:39Зеленский отменил выступление в Японии: в чем причина
12:12Крымский мост открыт
12:00На социальные маршруты Херсонской области вышли новые автобусы
11:55В Севастополе отбой воздушной тревоги
11:39Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен - Затулин
11:12Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:07В Бахчисарайском районе отремонтируют дорогу возле села Глубокий Яр
11:00Крымская весна: новый вектор в истории полуострова
10:53Движение по Крымскому мосту закрыто
10:28Крымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ
Лента новостейМолния