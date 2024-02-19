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В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму
В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму - РИА Новости Крым, 19.02.2024
В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму
Обещания представителей киевской хунты отрезать Крым являются пустой бравадой, не стоящей и выеденного яйца. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T13:19
2024-02-19T13:19
2024-02-19T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Обещания представителей киевской хунты отрезать Крым являются пустой бравадой, не стоящей и выеденного яйца. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в пресс-центре РИА Новости Крым.Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук ранее заявил украинским СМИ, что вооруженные силы Украины намерены отрезать Крым от российской военной группировки.Шеремет добавил что, киевский режим стал в полной мере террористическим, применяя оружие против мирного населения российских регионов. Депутат также выразил уверенность, что нынешних украинских лидеров ждет международный трибунал.Президент Украины Владимир Зеленский интервью журналу The Economist в декабре прошлого года заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".Сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии ЗеленскогоНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, государственная дума рф, михаил шеремет, мнения, украина, всу (вооруженные силы украины)
В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму
Депутат Госдумы Шеремет назвал пустой бравадой угрозы Киева отрезать Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Обещания представителей киевской хунты отрезать Крым являются пустой бравадой, не стоящей и выеденного яйца. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в пресс-центре РИА Новости Крым.
Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук ранее заявил украинским СМИ, что вооруженные силы Украины намерены отрезать Крым от российской военной группировки.
"О Крыме они твердят неустанно, повторяя, как мантру, обещания захватить Крым. Это пустая бравада, не стоящая и выеденного яйца", - сказал парламентарий.
Шеремет добавил что, киевский режим стал в полной мере террористическим, применяя оружие против мирного населения российских регионов. Депутат также выразил уверенность, что нынешних украинских лидеров ждет международный трибунал.
Президент Украины Владимир Зеленский интервью журналу The Economist в декабре прошлого года заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".
Сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии
РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.
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