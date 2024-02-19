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В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму

В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму - РИА Новости Крым, 19.02.2024

В Госдуме ответили на украинские угрозы Крыму

Обещания представителей киевской хунты отрезать Крым являются пустой бравадой, не стоящей и выеденного яйца. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T13:19

2024-02-19T13:19

2024-02-19T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Обещания представителей киевской хунты отрезать Крым являются пустой бравадой, не стоящей и выеденного яйца. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в пресс-центре РИА Новости Крым.Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук ранее заявил украинским СМИ, что вооруженные силы Украины намерены отрезать Крым от российской военной группировки.Шеремет добавил что, киевский режим стал в полной мере террористическим, применяя оружие против мирного населения российских регионов. Депутат также выразил уверенность, что нынешних украинских лидеров ждет международный трибунал.Президент Украины Владимир Зеленский интервью журналу The Economist в декабре прошлого года заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".Сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии ЗеленскогоНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым

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