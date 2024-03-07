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Зачем Киев создает "военные администрации" в Крыму – депутат Госдумы

Зачем Киев создает "военные администрации" в Крыму – депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Зачем Киев создает "военные администрации" в Крыму – депутат Госдумы

Создание Киевом так называемых "военных администраций" в Крыму и Севастополе объясняется не только идеологической составляющей, но и стремлением украинских... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T15:12

2024-03-07T15:12

2024-03-07T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Создание Киевом так называемых "военных администраций" в Крыму и Севастополе объясняется не только идеологической составляющей, но и стремлением украинских чиновников списать из бюджета реальные деньги под эти фейковые структуры. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Белик также добавил, что Украина "продолжает испытывать фантомные боли от потерянных территорий, которые давно уже перестали быть ее частью". Но при этом там все еще есть политики, которые могут мечтать о захвате территорий.Кабинет министров Украины в четверг одобрил ранее внесенный в Верховную раду законопроект, подразумевающий создание в Крыму и Севастополе "военных администраций".По словам инициаторов проекта, принятие документа необходимо для того, чтобы "нарабатывать способы реализации полномочий и понимать, какие люди будут там работать". В создаваемых Киевом "администрациях" планируется совместить полномочия классической военной администрации и некоторых органов исполнительной власти.Читайте также на РИА Новости Крым:От Ростова до Курска: Зеленский захотел "декоммунизировать" регионы РФФантомные боли: зачем Киев хочет переименовать города в КрымуНа Украине снова заявили о переименовании городов в Крыму

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дмитрий белик, мнения, украина, крым, севастополь, политика, россия, государственная дума рф