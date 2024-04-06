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Главное за день: 6 апреля - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Главное за день: 6 апреля
Главное за день: 6 апреля - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Главное за день: 6 апреля
Космонавты МКС благополучно приземлились в Казахстане. В Оренбургской области эвакуируют людей из зоны подтопления. Участников СВО освободили от уплаты... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T22:16
2024-04-06T22:16
главное за день
александр сырский
политика
орск
прорыв дамбы в орске
днепр
группировка войск "днепр"
владимир путин (политик)
закон и право
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Космонавты МКС благополучно приземлились в Казахстане. В Оренбургской области эвакуируют людей из зоны подтопления. Участников СВО освободили от уплаты процентов во время кредитных каникул – подписан закон. Обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области арестовали на два месяца. Предложение Украины закрыть небо ЕС для России и Белоруссии приведет европейский бизнес к краху – мнение эксперта. Уничтожены шесть лодок ВСУ на правом берегу Днепра.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приземление космонавтов МКС в КазахстанеВ городе Жезказган в Казахстане приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-24" с международным экипажем. Роскосмос сообщил, что корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме. На борту находились участники 21-й экспедиции посещения МКС: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и участник 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорал О’Хара.Подтопление в Оренбургской областиВ городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал. В субботу в регионе объявилиобязательную эвакуацию. В Орске эвакуировано около 2 тысяч человек. В Старом городе Орска найдены тела погибших.Региональное Следственное управление СК России завело уголовное дело. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц за халатность и нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ. В правительстве России заявили, что подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более 100 лет.Освобождение участников СВО от уплаты процентовЗакон об освобождении участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул, подписал президент России Владимир Путин.Закон направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО.В связи с вводимой льготой банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам. Это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей.Два месяца арестаСуд постановил арестовать обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на два месяца. До судебного заседания мужчина рассказал журналистам, что совершил деяние по "стечению обстоятельств". При этом он был трезв и находился под действием лекарств от болей в спине. Он сожалеет о произошедшем и готов извиниться перед губернатором.Предложение закрыть небо ЕС для России и БелоруссииО предложении Украины закрыть небо Европейского союза для России и Белоруссии в эфире местного телеканала рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, если ЕС решится выполнить просьбу Киева, это приведет к краху европейского бизнеса, так как Россия в ответ закроет небо для европейских стран. Это будет очень плохим обменом ударов. Вероятности, что ЕС закроет небо, нет, потому что это также может привести к переводу конфликта в новую экстремальную фазу.Уничтожение шести лодок ВСУ на правом берегу ДнепраПять лодок с десантом Вооруженных сил Украины были уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" на Херсонском направлении. Для этого в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу были использованы артиллерия и ударные БПЛА. Позже стало известно об уничтожении на правом берегу Днепра еще одной лодки ВСУ, которая пыталась форсировать реку.
https://crimea.ria.ru/20240406/pedofilam-zaprescheno-poseschat-mesta-skopleniya-detey---zakon-1136334690.html
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https://crimea.ria.ru/20240406/syrskiy-nazval-situatsiyu-v-zone-spetsoperatsii-krayne-slozhnoy-dlya-vsu-1136328450.html
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главное за день, александр сырский, политика, орск, прорыв дамбы в орске, днепр, группировка войск "днепр", владимир путин (политик), закон и право, министерство иностранных дел рф (мид рф), роскосмос, космос, новости, крым
Главное за день: 6 апреля

Главные события и заявления субботы, 6 апреля

22:16 06.04.2024
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Космонавты МКС благополучно приземлились в Казахстане. В Оренбургской области эвакуируют людей из зоны подтопления. Участников СВО освободили от уплаты процентов во время кредитных каникул – подписан закон. Обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области арестовали на два месяца. Предложение Украины закрыть небо ЕС для России и Белоруссии приведет европейский бизнес к краху – мнение эксперта. Уничтожены шесть лодок ВСУ на правом берегу Днепра.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Приземление космонавтов МКС в Казахстане

В городе Жезказган в Казахстане приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-24" с международным экипажем. Роскосмос сообщил, что корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме. На борту находились участники 21-й экспедиции посещения МКС: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и участник 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорал О’Хара.
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Вчера, 16:14
Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон

Подтопление в Оренбургской области

В городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал. В субботу в регионе объявилиобязательную эвакуацию. В Орске эвакуировано около 2 тысяч человек. В Старом городе Орска найдены тела погибших.
Региональное Следственное управление СК России завело уголовное дело. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц за халатность и нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ. В правительстве России заявили, что подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более 100 лет.
Прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Вчера, 16:45
Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет

Освобождение участников СВО от уплаты процентов

Закон об освобождении участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул, подписал президент России Владимир Путин.
Закон направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО.
В связи с вводимой льготой банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам. Это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей.
ГТО в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Вчера, 15:12
Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму

Два месяца ареста

Суд постановил арестовать обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на два месяца. До судебного заседания мужчина рассказал журналистам, что совершил деяние по "стечению обстоятельств". При этом он был трезв и находился под действием лекарств от болей в спине. Он сожалеет о произошедшем и готов извиниться перед губернатором.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Вчера, 14:05
В МИД назвали провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье

Предложение закрыть небо ЕС для России и Белоруссии

О предложении Украины закрыть небо Европейского союза для России и Белоруссии в эфире местного телеканала рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, если ЕС решится выполнить просьбу Киева, это приведет к краху европейского бизнеса, так как Россия в ответ закроет небо для европейских стран. Это будет очень плохим обменом ударов. Вероятности, что ЕС закроет небо, нет, потому что это также может привести к переводу конфликта в новую экстремальную фазу.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Вчера, 12:32
Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ

Уничтожение шести лодок ВСУ на правом берегу Днепра

Пять лодок с десантом Вооруженных сил Украины были уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" на Херсонском направлении. Для этого в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу были использованы артиллерия и ударные БПЛА. Позже стало известно об уничтожении на правом берегу Днепра еще одной лодки ВСУ, которая пыталась форсировать реку.
 
Главное за деньАлександр СырскийПолитикаОрскПрорыв дамбы в ОрскеДнепрГруппировка войск "Днепр"Владимир Путин (политик)Закон и правоМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоскосмоскосмосНовостиКрым
 
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