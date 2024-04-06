https://crimea.ria.ru/20240406/glavnoe-za-den-6-aprelya-1136336960.html

Главное за день: 6 апреля

Главное за день: 6 апреля - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Главное за день: 6 апреля

Космонавты МКС благополучно приземлились в Казахстане. В Оренбургской области эвакуируют людей из зоны подтопления. Участников СВО освободили от уплаты... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T22:16

2024-04-06T22:16

2024-04-06T22:16

главное за день

александр сырский

политика

орск

прорыв дамбы в орске

днепр

группировка войск "днепр"

владимир путин (политик)

закон и право

министерство иностранных дел рф (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136337163_0:43:1125:676_1920x0_80_0_0_c1f7262b737063eeaa21820dc1986716.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Космонавты МКС благополучно приземлились в Казахстане. В Оренбургской области эвакуируют людей из зоны подтопления. Участников СВО освободили от уплаты процентов во время кредитных каникул – подписан закон. Обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области арестовали на два месяца. Предложение Украины закрыть небо ЕС для России и Белоруссии приведет европейский бизнес к краху – мнение эксперта. Уничтожены шесть лодок ВСУ на правом берегу Днепра.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приземление космонавтов МКС в КазахстанеВ городе Жезказган в Казахстане приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-24" с международным экипажем. Роскосмос сообщил, что корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме. На борту находились участники 21-й экспедиции посещения МКС: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и участник 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорал О’Хара.Подтопление в Оренбургской областиВ городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал. В субботу в регионе объявилиобязательную эвакуацию. В Орске эвакуировано около 2 тысяч человек. В Старом городе Орска найдены тела погибших.Региональное Следственное управление СК России завело уголовное дело. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц за халатность и нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ. В правительстве России заявили, что подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более 100 лет.Освобождение участников СВО от уплаты процентовЗакон об освобождении участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул, подписал президент России Владимир Путин.Закон направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО.В связи с вводимой льготой банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам. Это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей.Два месяца арестаСуд постановил арестовать обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на два месяца. До судебного заседания мужчина рассказал журналистам, что совершил деяние по "стечению обстоятельств". При этом он был трезв и находился под действием лекарств от болей в спине. Он сожалеет о произошедшем и готов извиниться перед губернатором.Предложение закрыть небо ЕС для России и БелоруссииО предложении Украины закрыть небо Европейского союза для России и Белоруссии в эфире местного телеканала рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, если ЕС решится выполнить просьбу Киева, это приведет к краху европейского бизнеса, так как Россия в ответ закроет небо для европейских стран. Это будет очень плохим обменом ударов. Вероятности, что ЕС закроет небо, нет, потому что это также может привести к переводу конфликта в новую экстремальную фазу.Уничтожение шести лодок ВСУ на правом берегу ДнепраПять лодок с десантом Вооруженных сил Украины были уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" на Херсонском направлении. Для этого в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу были использованы артиллерия и ударные БПЛА. Позже стало известно об уничтожении на правом берегу Днепра еще одной лодки ВСУ, которая пыталась форсировать реку.

https://crimea.ria.ru/20240406/pedofilam-zaprescheno-poseschat-mesta-skopleniya-detey---zakon-1136334690.html

https://crimea.ria.ru/20240406/chto-proiskhodit-v-orenburgskoy-oblasti-1136335022.html

https://crimea.ria.ru/20240406/chinovniki-smenili-delovye-kostyumy-na-sportivnye-festival-gto-v-krymu-1136330420.html

https://crimea.ria.ru/20240406/v-mid-nazvali-provokatsiey-ataku-drona-na-voinskuyu-chast-v-pridnestrove-1136329796.html

https://crimea.ria.ru/20240406/syrskiy-nazval-situatsiyu-v-zone-spetsoperatsii-krayne-slozhnoy-dlya-vsu-1136328450.html

орск

днепр

космос

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, александр сырский, политика, орск, прорыв дамбы в орске, днепр, группировка войск "днепр", владимир путин (политик), закон и право, министерство иностранных дел рф (мид рф), роскосмос, космос, новости, крым