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Заморозки на Кубани: в МЧС предупредили о риске гибели сельхозкультур
Заморозки на Кубани: в МЧС предупредили о риске гибели сельхозкультур - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Заморозки на Кубани: в МЧС предупредили о риске гибели сельхозкультур
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с заморозками. Об этом предупредили в краевом МЧС. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T09:38
2024-04-05T09:38
2024-04-05T09:45
заморозки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с заморозками. Об этом предупредили в краевом МЧС.В ведомстве отметили, что в таких условиях повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. "Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для этого необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой", - советуют в МЧС.В Крыму в пятницу погоду определит атмосферный фронт. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +15…+20.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОСВ Севастополе начали готовить пляжи к сезону – РазвожаевВ Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится тепло
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заморозки, краснодарский край, кубань, погода, урожай, сельское хозяйство, новости, штормовое предупреждение
Заморозки на Кубани: в МЧС предупредили о риске гибели сельхозкультур
В Краснодарском крае в течение трех дней ожидаются заморозки
09:38 05.04.2024 (обновлено: 09:45 05.04.2024)