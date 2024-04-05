https://crimea.ria.ru/20240405/zamorozki-na-kubani-v-mchs-predupredili-o-riske-gibeli-selkhozkultur-1136301605.html

Заморозки на Кубани: в МЧС предупредили о риске гибели сельхозкультур

Заморозки на Кубани: в МЧС предупредили о риске гибели сельхозкультур - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Заморозки на Кубани: в МЧС предупредили о риске гибели сельхозкультур

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с заморозками. Об этом предупредили в краевом МЧС. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T09:38

2024-04-05T09:38

2024-04-05T09:45

заморозки

краснодарский край

кубань

погода

урожай

сельское хозяйство

новости

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с заморозками. Об этом предупредили в краевом МЧС.В ведомстве отметили, что в таких условиях повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. "Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для этого необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой", - советуют в МЧС.В Крыму в пятницу погоду определит атмосферный фронт. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +15…+20.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОСВ Севастополе начали готовить пляжи к сезону – РазвожаевВ Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится тепло

краснодарский край

кубань

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2024

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заморозки, краснодарский край, кубань, погода, урожай, сельское хозяйство, новости, штормовое предупреждение