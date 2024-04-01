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В Севастополе начали готовить пляжи к сезону – Развожаев - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В Севастополе начали готовить пляжи к сезону – Развожаев
В Севастополе начали готовить пляжи к сезону – Развожаев - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Севастополе начали готовить пляжи к сезону – Развожаев
В Севастополе из-за аномально теплой погоды решено приступить к подготовке пляжей к сезону. Об этом по итогам аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T16:42
2024-04-01T16:42
севастополь
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пляжи крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за аномально теплой погоды решено приступить к подготовке пляжей к сезону. Об этом по итогам аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона отметил, что на этих выходных было очень тепло и многие жители и гости города уже отправились на пляжи. Если погода будет такой и дальше, "желающих позагорать, а может, и искупаться, будет больше", добавил он.По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас""Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, пляжи крыма, крым курортный, крымская погода, погода в крыму, общество, новости крыма
В Севастополе начали готовить пляжи к сезону – Развожаев

В Севастополе резкое потепление ускорило подготовку пляжей к курортному сезону

16:42 01.04.2024
 
© Александр ДружиновичКаяк на пляже под Севастополем
Каяк на пляже под Севастополем
© Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за аномально теплой погоды решено приступить к подготовке пляжей к сезону. Об этом по итогам аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона отметил, что на этих выходных было очень тепло и многие жители и гости города уже отправились на пляжи. Если погода будет такой и дальше, "желающих позагорать, а может, и искупаться, будет больше", добавил он.
"Поэтому поручил и.о. заместителя Евгению Сергеевичу Горлову уже сейчас заниматься подготовкой пляжей, провести инвентаризацию совместно с операторами, держать вопрос на контроле", – сообщил Развожаев.
По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.
В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.
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СевастопольМихаил РазвожаевПляжи КрымаКрым курортныйКрымская погодаПогода в КрымуОбществоНовости Крыма
 
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