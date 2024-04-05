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Что происходит у Крымского моста после возобновления движения
Что происходит у Крымского моста после возобновления движения - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Что происходит у Крымского моста после возобновления движения
После возобновления движения транспорта проезд по Крымскому мосту свободен с двух сторон. об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T21:05
2024-04-05T21:05
2024-04-05T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта проезд по Крымскому мосту свободен с двух сторон. об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив были введены в пятницу дважды. В первый раз он был закрыт около 16:00. Ограничение действовало полчаса. Во второй раз движение было приостановлено в 19:17. В этот раз запрет действовал около часа.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Что происходит у Крымского моста после возобновления движения
Проезд по Крымскому мосту после приостановки движения транспорта свободен
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. После возобновления движения транспорта проезд по Крымскому мосту свободен с двух сторон. об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Ограничения для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив были введены в пятницу дважды. В первый раз он был закрыт
около 16:00. Ограничение действовало
полчаса. Во второй раз движение было приостановлено
в 19:17. В этот раз запрет действовал
около часа.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.