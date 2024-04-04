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Главное за день: 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Главное за день: 4 апреля
Главное за день: 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Главное за день: 4 апреля
Безработица в России упала до рекордного уровня. Новой волны мобилизации в РФ не планируется. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. В Харькове... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T23:02
2024-04-04T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Безработица в России упала до рекордного уровня. Новой волны мобилизации в РФ не планируется. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". Склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ уничтожены в зоне спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рекордное падение уровня безработицы в РоссииУровень безработицы в Российской Федерации в 2023 году впервые опустился ниже 3% и составил 2,9%. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. По его словам, динамика безработицы остается положительной. В феврале текущего года она еще снизилась до 2,8%. Лидер страны отметил, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.Новая волна мобилизации в России не планируетсяУкраинские СМИ процитировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы "готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных" к 1 июня. Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что это откровенный фейк и провокация. По его словам, новая волна мобилизации в России не планируется. Страна вполне справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно.Совместная миссия стран НАТО на УкраинеСовместную миссию на Украине создали страны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом он отметил, что это не говорит о вступлении Североатлантического альянса в украинский конфликт. Однако альянс сможет использовать координационные, обучающие, планирующие возможности для поддержки Украины более координированным образом. Создание миссии также предусматривает увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.Ядерная установка "Источник нейтронов"Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена. Она установлена в здании Харьковского физико-технического института за счет финансовой помощи США.Радиационный фон на площадке не повышен. Установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.Уничтожение склада боеприпасов и пункта наемников ВСУСклад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области были поражены Вооруженными силами России.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
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главное за день, новости, в мире, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, общество, владимир путин посетил мариуполь, украина, харьков
Главное за день: 4 апреля

Главные события и заявления четверга, 4 апреля

23:02 04.04.2024
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Безработица в России упала до рекордного уровня. Новой волны мобилизации в РФ не планируется. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". Склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ уничтожены в зоне спецоперации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Рекордное падение уровня безработицы в России

Уровень безработицы в Российской Федерации в 2023 году впервые опустился ниже 3% и составил 2,9%. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. По его словам, динамика безработицы остается положительной. В феврале текущего года она еще снизилась до 2,8%. Лидер страны отметил, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.
Снятие денег с банковской карты - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 14:53
Путин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах

Новая волна мобилизации в России не планируется

Украинские СМИ процитировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы "готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных" к 1 июня. Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что это откровенный фейк и провокация. По его словам, новая волна мобилизации в России не планируется. Страна вполне справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 17:17
Прожиточный минимум в России вырос на 36,7%

Совместная миссия стран НАТО на Украине

Совместную миссию на Украине создали страны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом он отметил, что это не говорит о вступлении Североатлантического альянса в украинский конфликт. Однако альянс сможет использовать координационные, обучающие, планирующие возможности для поддержки Украины более координированным образом. Создание миссии также предусматривает увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 19:28
Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине

Ядерная установка "Источник нейтронов"

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена. Она установлена в здании Харьковского физико-технического института за счет финансовой помощи США.
Радиационный фон на площадке не повышен. Установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 22:03
О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭ

Уничтожение склада боеприпасов и пункта наемников ВСУ

Склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области были поражены Вооруженными силами России.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 15:35
Задержаны еще трое причастных к теракту в "Крокусе" - ФСБ
 
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