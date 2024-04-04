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Главное за день: 4 апреля

Главное за день: 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Главное за день: 4 апреля

Безработица в России упала до рекордного уровня. Новой волны мобилизации в РФ не планируется. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. В Харькове... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T23:02

2024-04-04T23:02

2024-04-04T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Безработица в России упала до рекордного уровня. Новой волны мобилизации в РФ не планируется. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". Склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ уничтожены в зоне спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рекордное падение уровня безработицы в РоссииУровень безработицы в Российской Федерации в 2023 году впервые опустился ниже 3% и составил 2,9%. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. По его словам, динамика безработицы остается положительной. В феврале текущего года она еще снизилась до 2,8%. Лидер страны отметил, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.Новая волна мобилизации в России не планируетсяУкраинские СМИ процитировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы "готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных" к 1 июня. Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что это откровенный фейк и провокация. По его словам, новая волна мобилизации в России не планируется. Страна вполне справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно.Совместная миссия стран НАТО на УкраинеСовместную миссию на Украине создали страны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом он отметил, что это не говорит о вступлении Североатлантического альянса в украинский конфликт. Однако альянс сможет использовать координационные, обучающие, планирующие возможности для поддержки Украины более координированным образом. Создание миссии также предусматривает увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.Ядерная установка "Источник нейтронов"Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена. Она установлена в здании Харьковского физико-технического института за счет финансовой помощи США.Радиационный фон на площадке не повышен. Установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.Уничтожение склада боеприпасов и пункта наемников ВСУСклад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области были поражены Вооруженными силами России.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

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https://crimea.ria.ru/20240404/rossiya-vozmet-esche-bolshe-territoriy-gensek-nato-o-situatsii-na-ukraine-1136292210.html

https://crimea.ria.ru/20240404/o-riskakh-yadernoy-bezopasnosti-v-svyazi-s-otklyucheniem-zaes-zayavili-v-magate-1136295901.html

https://crimea.ria.ru/20240404/zaderzhany-esche-troe-prichastnykh-k-teraktu-v-krokuse---fsb-1136286706.html

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