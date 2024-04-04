https://crimea.ria.ru/20240404/glavnoe-za-den-4-aprelya-1136293450.html
Главное за день: 4 апреля
Главное за день: 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Главное за день: 4 апреля
Безработица в России упала до рекордного уровня. Новой волны мобилизации в РФ не планируется. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. В Харькове... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T23:02
2024-04-04T23:02
2024-04-04T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Безработица в России упала до рекордного уровня. Новой волны мобилизации в РФ не планируется. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". Склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ уничтожены в зоне спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рекордное падение уровня безработицы в РоссииУровень безработицы в Российской Федерации в 2023 году впервые опустился ниже 3% и составил 2,9%. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. По его словам, динамика безработицы остается положительной. В феврале текущего года она еще снизилась до 2,8%. Лидер страны отметил, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.Новая волна мобилизации в России не планируетсяУкраинские СМИ процитировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы "готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных" к 1 июня. Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что это откровенный фейк и провокация. По его словам, новая волна мобилизации в России не планируется. Страна вполне справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно.Совместная миссия стран НАТО на УкраинеСовместную миссию на Украине создали страны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом он отметил, что это не говорит о вступлении Североатлантического альянса в украинский конфликт. Однако альянс сможет использовать координационные, обучающие, планирующие возможности для поддержки Украины более координированным образом. Создание миссии также предусматривает увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.Ядерная установка "Источник нейтронов"Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена. Она установлена в здании Харьковского физико-технического института за счет финансовой помощи США.Радиационный фон на площадке не повышен. Установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.Уничтожение склада боеприпасов и пункта наемников ВСУСклад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области были поражены Вооруженными силами России.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
https://crimea.ria.ru/20240404/putin-nado-ustranit-razryvy-v-oplate-truda-v-raznykh-regionakh-1136285050.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости, в мире, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, общество, владимир путин посетил мариуполь, украина, харьков
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Безработица в России упала до рекордного уровня. Новой волны мобилизации в РФ не планируется. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". Склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ уничтожены в зоне спецоперации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Рекордное падение уровня безработицы в России
Уровень безработицы в Российской Федерации в 2023 году впервые опустился
ниже 3% и составил 2,9%. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. По его словам, динамика безработицы остается положительной. В феврале текущего года она еще снизилась до 2,8%. Лидер страны отметил, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.
Новая волна мобилизации в России не планируется
Украинские СМИ процитировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы "готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных" к 1 июня. Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что это откровенный фейк и провокация. По его словам, новая волна мобилизации в России не планируется
. Страна вполне справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно.
Совместная миссия стран НАТО на Украине
Совместную миссию на Украине создали страны НАТО
. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом он отметил, что это не говорит о вступлении Североатлантического альянса в украинский конфликт. Однако альянс сможет использовать координационные, обучающие, планирующие возможности для поддержки Украины более координированным образом. Создание миссии также предусматривает увеличение количества украинских военных, которые смогут проходить обучение и подготовку на территории Польши.
Ядерная установка "Источник нейтронов"
Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена
. Она установлена в здании Харьковского физико-технического института за счет финансовой помощи США.
Радиационный фон на площадке не повышен. Установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.
Уничтожение склада боеприпасов и пункта наемников ВСУ
Склад боеприпасов и пункт иностранных наемников ВСУ в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области были поражены
Вооруженными силами России.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.