https://crimea.ria.ru/20240404/v-rossii-bezrabotitsa-upala-do-rekordno-nizkogo-urovnya--putin-1136285767.html

В России безработица упала до рекордно низкого уровня – Путин

В России безработица упала до рекордно низкого уровня – Путин - РИА Новости Крым, 04.04.2024

В России безработица упала до рекордно низкого уровня – Путин

Уровень безработицы в Российской Федерации впервые опустился ниже 3%, и динамика остается положительной. Об этом, выступая на съезде Федерации независимых... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T15:01

2024-04-04T15:01

2024-04-04T15:02

владимир путин (политик)

работа

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общество

экономика

профсоюз

новости

федерация независимых профсоюзов россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Уровень безработицы в Российской Федерации впервые опустился ниже 3%, и динамика остается положительной. Об этом, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявил президент Владимир Путин.При этом он подчеркнул, что в ближайшие годы работодателям в России придется все чаще сталкиваться с проблемой нехватки кадров, поскольку в течение нескольких лет мы будем наблюдать последствия демографического кризиса 90-х годов."С учетом демографических вызовов экономика России в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров. Это абсолютно точно, мы с этим будем жить в ближайшие годы. И в этих условиях критически важно повысить условия труда, модернизировать производство, АПК, сферу услуг, оптимизировать многие другие отрасли экономики", - подчеркнул президент.Лидирующие позиции среди регионов России по динамике рынка труда занял Севастополь – он вышел на второе место в рейтинге по итогам 2023 года. Число занятых граждан в городе федерального значения по итогам года увеличилось на 9,8 процентов, показатель безработицы в четвертом квартале составил 2,4 процента, следует из результатов исследования.Читайте также на РИА Новости Крым:В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производствеВ чем крымчанам могут помочь профсоюзы: статистика и факты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), работа, вакансии, россия, общество, экономика, профсоюз, новости, федерация независимых профсоюзов россии