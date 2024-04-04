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В России безработица упала до рекордно низкого уровня – Путин
В России безработица упала до рекордно низкого уровня – Путин - РИА Новости Крым, 04.04.2024
В России безработица упала до рекордно низкого уровня – Путин
Уровень безработицы в Российской Федерации впервые опустился ниже 3%, и динамика остается положительной. Об этом, выступая на съезде Федерации независимых... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T15:01
2024-04-04T15:01
2024-04-04T15:02
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Уровень безработицы в Российской Федерации впервые опустился ниже 3%, и динамика остается положительной. Об этом, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявил президент Владимир Путин.При этом он подчеркнул, что в ближайшие годы работодателям в России придется все чаще сталкиваться с проблемой нехватки кадров, поскольку в течение нескольких лет мы будем наблюдать последствия демографического кризиса 90-х годов."С учетом демографических вызовов экономика России в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров. Это абсолютно точно, мы с этим будем жить в ближайшие годы. И в этих условиях критически важно повысить условия труда, модернизировать производство, АПК, сферу услуг, оптимизировать многие другие отрасли экономики", - подчеркнул президент.Лидирующие позиции среди регионов России по динамике рынка труда занял Севастополь – он вышел на второе место в рейтинге по итогам 2023 года. Число занятых граждан в городе федерального значения по итогам года увеличилось на 9,8 процентов, показатель безработицы в четвертом квартале составил 2,4 процента, следует из результатов исследования.Читайте также на РИА Новости Крым:В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производствеВ чем крымчанам могут помочь профсоюзы: статистика и факты
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владимир путин (политик), работа, вакансии, россия, общество, экономика, профсоюз, новости, федерация независимых профсоюзов россии
В России безработица упала до рекордно низкого уровня – Путин
Уровень безработицы в России впервые упал ниже 3% - Путин
15:01 04.04.2024 (обновлено: 15:02 04.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Уровень безработицы в Российской Федерации впервые опустился ниже 3%, и динамика остается положительной. Об этом, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявил президент Владимир Путин.
"Мы добились существенного снижения уровня безработицы, сегодня она на рекордно низких значениях, ниже 3%. Динамика хорошая, в 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3% и составила 2,9%, а в феврале текущего года снизилась еще, до 2,8%. Это один из важнейших показателей состояния экономики в целом", - сказал российский лидер.
При этом он подчеркнул, что в ближайшие годы работодателям в России придется все чаще сталкиваться с проблемой нехватки кадров, поскольку в течение нескольких лет мы будем наблюдать последствия демографического кризиса 90-х годов.
"С учетом демографических вызовов экономика России в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров. Это абсолютно точно, мы с этим будем жить в ближайшие годы. И в этих условиях критически важно повысить условия труда, модернизировать производство, АПК, сферу услуг, оптимизировать многие другие отрасли экономики", - подчеркнул президент.
Лидирующие позиции среди регионов России по динамике рынка труда занял Севастополь – он вышел на второе место
в рейтинге по итогам 2023 года. Число занятых граждан в городе федерального значения по итогам года увеличилось на 9,8 процентов, показатель безработицы в четвертом квартале составил 2,4 процента, следует из результатов исследования.
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