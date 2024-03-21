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В чем крымчанам могут помочь профсоюзы: статистика и факты

В чем крымчанам могут помочь профсоюзы: статистика и факты - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В чем крымчанам могут помочь профсоюзы: статистика и факты

За прошлый год независимые профессиональные союзы Республики Крым приняли от крымчан 13 тысяч обращений различного уровня, провели две тысячи проверок, выявили... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T21:48

2024-03-21T21:48

2024-03-21T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. За прошлый год независимые профессиональные союзы Республики Крым приняли от крымчан 13 тысяч обращений различного уровня, провели две тысячи проверок, выявили порядка трех тысяч нарушений, написали работодателям предписания и в 97 случаях эти нарушения были устранены работодателем самостоятельно. Такую статистику в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции на социальную тематику озвучила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.Незасисимые профсоюзы за прошлый год направили 800 исковых заявлений в суды различных инстанций и 98 из судебных тяжб были удовлетворены в пользу работника."12 человек были восстановлены на работе в связи с неправильным увольнением, им была выплачена потеря части заработной платы в виде вынужденного простоя, моральный ущерб, что законодательство тоже предусматривает, и, главное, была восстановлена справедливость", - назвала цифры Краденова.Председатель Федерации также добавила, что экономическая деятельность от правозащитной работы по итогам 2023 года составила 80 млн рублей:"Столько было возвращено людям ввиду нарушенных в отношении их трудовых прав".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму профсоюзы перечисляют миллионы в поддержку СВО Запрет на увольнение вдов погибших бойцов СВО поддержали депутаты ГосдумыЕфрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсии

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профсоюз, федерация независимых профсоюзов крыма, крым, новости крыма, надежда краденова, работа, трудовой кодекс