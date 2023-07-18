https://crimea.ria.ru/20230718/v-krymu-profsoyuzy-perechislyayut-milliony-v-podderzhku-svo-1130153191.html
В Крыму профсоюзы перечисляют миллионы в поддержку СВО
В Крыму профсоюзы перечисляют миллионы в поддержку СВО - РИА Новости Крым, 18.07.2023
В Крыму профсоюзы перечисляют миллионы в поддержку СВО
Ежемесячно по профсоюзной линии в Крыму направляется в поддержку участников спецоперации больше двух миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T21:11
2023-07-18T21:11
2023-07-18T21:11
надежда краденова
общественная палата крыма
профсоюз
федерация независимых профсоюзов крыма
сво
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130144440_191:24:1158:568_1920x0_80_0_0_75aaa9fb4d7995f1562aed36b97e4263.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Ежемесячно по профсоюзной линии в Крыму направляется в поддержку участников спецоперации больше двух миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма, председатель комиссии Общественной палаты РК по вопросам трудовых отношений, волонтерства и поддержке участников СВО и членов их семей Надежда Краденова.Профсоюзы помогают солдатамКроме того, по линии патриотического воспитания профсоюзы взаимодействуют со школами, проводятся конкурсы рисунков для участников СВО, дети пишут письма на фронт, работает пункт приема гуманитарной помощи, отметила она.По ее словам, сейчас наблюдается достаточно высокий уровень патриотизма и гражданской ответственности и сознания."Также профсоюзы выступили с инициативной, чтобы была добавлена дополнительная категория детей, которая пользуется правом получения бесплатной путевки за счет бюджета Республики Крым, и эта категория уже внесена. Речь идет о детях участников СВО", - уточнила Краденова.Правильные трудовые отношения"Что касается трудовых прав работников и трудовых отношений, то особое внимание комиссии (комиссии Общественной палаты РК по вопросам трудовых отношений, волонтерства и поддержке участников СВО и членов их семей - ред.) будет направлено на осуществление контроль за трудовыми правами участников СВО и членов из семей", - обозначила председатель.При этом Краденова напомнила, что уже внесен ряд изменений и дополнений в трудовое законодательство, касающееся этой категории работающих граждан. И важно не допустить расторжения трудовых договоров в случае, если работник призван на специальную военную операцию.Работники жалуются на работодателей"В прошлом году профсоюзы приняли 12 тысяч обращений по нарушению трудовых прав работников, подготовили более тысячи процессуальных документов и порядка 790 исковых заявлений защитили в суде", - рассказала Краденова. И уточнила, что 97% исковых заявлений удовлетворены в суде в пользу работающих частично или полностью.По словам специалиста, сегодня существует колоссальный запрос общества на соблюдение трудовых прав работающих.Ранее сообщалось, что профсоюзные объединения Луганской и Донецкой народных республик уже вошли в состав Федерации независимых профсоюзов России, Херсонская и Запорожская области также готовятся войти в общероссийскую структуру, что позволит защищать права работников на новых территориях по стандартам РФ.Как заявила эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана Волкина в эфире радио "Спутник в Крыму", вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы в России и в Республике Крым снижается.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда обращаться в случае несчастного случая на производствеСпрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в КрымуВ Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130144440_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_fa7ee3d276eabe4a1b76b803de0ad604.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежда краденова, общественная палата крыма, профсоюз, федерация независимых профсоюзов крыма, сво, общество, крым, новости крыма
В Крыму профсоюзы перечисляют миллионы в поддержку СВО
Краденова: в Крыму ежемесячно через профсоюзы направляется 2 млн рублей в поддержку СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым
. Ежемесячно по профсоюзной линии в Крыму направляется в поддержку участников спецоперации больше двух миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма, председатель комиссии Общественной палаты РК по вопросам трудовых отношений, волонтерства и поддержке участников СВО и членов их семей Надежда Краденова.
Профсоюзы помогают солдатам
"Ежемесячно через профсоюзные организации более двух миллионов рублей направляется в поддержку участников СВО. Это помощь адресная, мы откликаемся на те запросы, которые сейчас необходимы", - рассказала Краденова.
Кроме того, по линии патриотического воспитания профсоюзы взаимодействуют со школами, проводятся конкурсы рисунков для участников СВО, дети пишут письма на фронт, работает пункт приема гуманитарной помощи, отметила она.
По ее словам, сейчас наблюдается достаточно высокий уровень патриотизма и гражданской ответственности и сознания.
"Также профсоюзы выступили с инициативной, чтобы была добавлена дополнительная категория детей, которая пользуется правом получения бесплатной путевки за счет бюджета Республики Крым, и эта категория уже внесена. Речь идет о детях участников СВО", - уточнила Краденова.
Правильные трудовые отношения
"Что касается трудовых прав работников и трудовых отношений, то особое внимание комиссии (комиссии Общественной палаты РК по вопросам трудовых отношений, волонтерства и поддержке участников СВО и членов их семей - ред.) будет направлено на осуществление контроль за трудовыми правами участников СВО и членов из семей", - обозначила председатель.
При этом Краденова напомнила, что уже внесен ряд изменений и дополнений в трудовое законодательство, касающееся этой категории работающих граждан. И важно не допустить расторжения трудовых договоров в случае, если работник призван на специальную военную операцию.
"Мы будем осуществлять общественный контроль за соблюдением норм трудового законодательства. Это же касается и членов семей участников СВО. Нельзя уволить работающую женщину, если ее супруг является участником СВО", - отметила она.
Работники жалуются на работодателей
"В прошлом году профсоюзы приняли 12 тысяч обращений по нарушению трудовых прав работников, подготовили более тысячи процессуальных документов и порядка 790 исковых заявлений защитили в суде", - рассказала Краденова. И уточнила, что 97% исковых заявлений удовлетворены в суде в пользу работающих частично или полностью.
По словам специалиста, сегодня существует колоссальный запрос общества на соблюдение трудовых прав работающих.
"Нам нужно формировать новое гражданское сознание как работодателей, так и работников", - считает она. И замечает, что чаще всего люди сами идут на грубое нарушение трудового законодательства РФ, соглашаясь на неоформленные трудовые отношения, а, следовательно, не платят налоги и не обеспечивают себе дальнейшую социальную защиту.
Ранее сообщалось, что профсоюзные объединения
Луганской и Донецкой народных республик уже вошли в состав Федерации независимых профсоюзов России, Херсонская и Запорожская области также готовятся войти в общероссийскую структуру, что позволит защищать права работников на новых территориях по стандартам РФ.
Как заявила эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана Волкина в эфире радио "Спутник в Крыму", вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы
в России и в Республике Крым снижается.
Читайте также на РИА Новости Крым: